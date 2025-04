Anti-Drone System on Border: पहलगाम आतंकी हमले के बाद पंजाब सरकार का बड़ा फैसला! बॉर्डर पर तैनात होगा एंटी ड्रोन सिस्टम, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी पर लगेगी रोक (Watch Video)

Punjab Govt. Deploy Anti-Drone System on Border: जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पंजाब में सितंबर या अक्टूबर तक एंटी-ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिया जाएगा. पंजाब सरकार अब पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हो रही ड्रग्स और हथियारों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. उन्होंने बताया कि भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर इस सिस्टम का ट्रायल पूरा हो चुका है. यह एंटी-ड्रोन सिस्टम बीएसएफ (BSF) के साथ मिलकर दूसरी रक्षा पंक्ति पर लगाया जाएगा.

DGP ने जानकारी दी कि पंजाब सरकार 5500 होम गार्ड्स की भर्ती करने जा रही है. ये सभी जवान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दूसरी रक्षा पंक्ति को मजबूत करने में मदद करेंगे. इससे बॉर्डर एरिया की सुरक्षा और भी कड़ी हो सकेगी.

Breaking: Punjab government to deploy anti-drone systems at the border to shoot down Pakistani drones. Smuggling of weapons & drugs will be foiled with this advanced technology. Security forces will now be able to instantly track and destroy intruding drones. https://t.co/eTbtmYljxi pic.twitter.com/2P7QuAm1cE

— Gagandeep Singh (@Gagan4344) April 30, 2025