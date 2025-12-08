Dharmendra's 90th Birthday: धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन, हेमा मालिनी का पति को लेकर भावुक पोस्ट, साथ बिताए पलों को किया याद; लिखी ये बातें

Dharmendra's 90th Birthday: आज, 8 दिसंबर 2025 को बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन है, लेकिन दुख की बात यह है कि वे पिछले महीने 24 नवंबर 2025 को 89 वर्ष की आयु में इस दुनिया से चल बसे. फिल्मी दुनिया में 'गढ़ी हकीकत', 'शोले', 'सीता और गीता' जैसी सुपरहिट फिल्मों से अमर धर्मेंद्र को उनके फैंस आज उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वहीं उनकी दूसरी पत्नी और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र के साथ बिताए पलों को याद करते हुए अपना दर्द बयां किया और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी.

हेमा मालिनी का भावुक पोस्ट

"धरम जी, जन्मदिन मुबारक हो मेरे प्यारे दिल , तुम्हारे जाने के बाद दो हफ्ते से ज्यादा बीत चुके हैं, मैं दिल टूटा हुआ महसूस कर रही हूं, धीरे-धीरे टुकड़ों को इकट्ठा कर रही हूं और अपनी जिंदगी को फिर से बनाने की कोशिश कर रही हूं, यह जानते हुए कि तुम हमेशा आत्मा से मेरे साथ रहोगे. हमारी साथ की जिंदगी के खुशी भरे यादें कभी मिटाई नहीं जा सकतीं, और उन पलों को दोबारा जीना मुझे बड़ा सुकून और खुशी देता है. यह भी पढ़े: Dharmendra 90th Birth Anniversary: ‘आज मेरे पापा का जन्मदिन है, पापा हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे अंदर हैं, लव यू पापा, मिस यू..धर्मेंद्र के जन्मदिन पर इमोशनल हुए सनी देओल

वहीं आगे हेमा ने लिखा, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूं हमारी खूबसूरत सालों के लिए, हमारी दो प्यारी बेटियों के लिए जो एक-दूसरे के प्रति हमारी मोहब्बत को दोहराती रहेंगी, और उन सभी खूबसूरत, खुशी भरी यादों के लिए जो हमेशा मेरे दिल में रहेंगी. तुम्हारे जन्मदिन पर  मेरी प्रार्थना है कि भगवान तुम्हें वो शांति और खुशी का खजाना दें जिसके तुम हकदार हो, तुम्हारी विनम्रता, दिल की नेकी और मानवता के प्रति मोहब्बत के लिए. जन्मदिन मुबारक हो मेरे प्यारे प्यार  हमारे खुशहाल 'साथ' के पल"

पोस्ट के साथ धर्मेंद्र के साथ की पुरानी तस्वीरें भी शेयर की

हेमा ने पोस्ट के साथ धर्मेंद्र के साथ की पुरानी तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिनमें वे दोनों खुशी से मुस्कुराते नजर आ रहे हैं. यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, और फैंस उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

 पति को लेकर हेमा मालिनी का पोस्ट

धर्मेंद्र का निधन बॉलीवुड को बड़ा नुकसान

धर्मेंद्र का निधन 2025 को बॉलीवुड के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हुआ. वे 300 से ज्यादा फिल्मों में नजर आ चुके थे और उनकी जोड़ी हेमा मालिनी के साथ आइकॉनिक मानी जाती है. उनके अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे थे, और एक प्रेयर मीट भी आयोजित की गई थी. आज उनके जन्मदिन पर पूरा परिवार उन्हें नम आंखों से याद कर रहा है.