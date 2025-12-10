Samruddhi Highway Car Accident: महाराष्ट्र के समृद्धि हाईवे पर फिर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार स्पीड ब्रेकर से टकराकर बनी आग का गोला; 5 लोग बाल-बाल बचे; देखें VIDEO
Samruddhi Highway Car Accident Video:  महाराष्ट्र की समृद्धि महामार्ग (Samruddhi Highway) पर एक बार फिर गंभीर हादसे ने सुरक्षा इंतज़ामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सोमवार दोपहर लाहुकी फाटा (Lahuki Phata) के पास एक तेज रफ्तार कार भयानक हादसे का शिकार हो गई और कुछ ही सेकंड में आग का गोला बन गई. राहत की बात यह रही कि कार में सवार सभी पांच लोग बाल-बाल बच गए.

समृद्धि हाईवे पर फिर बड़ा हादसा

जानकारी के मुताबिक, नागपुर से पुणे जा रही कार कर्माड की ओर मुड़ रही थी. इसी दौरान जंक्शन पर मौजूद स्पीड ब्रेकर ड्राइवर की नजर में नहीं आया. तेज रफ्तार में कार स्पीड ब्रेकर से टकराने के बाद हवा में उछली और डिवाइडर से जा टकराई. टक्कर के तुरंत बाद इंजन से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते कार में आग लग गई. CCTV में कैद वीडियो में साफ दिख रहा है कि कार में जितने भी लोग सवार थे, वे आनन-फानन में गाड़ी से नीचे उतर आए. फिलहाल हादसे में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई, जबकि कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं.

 CCTV में वीडियो कैद

कार में सवार लोगों के नाम

कार में सवार लोगों की पहचान अनिकेत दत्तात्रेय झिरपे, दत्तात्रेय गणपत झिरपे, केतकी झिरपे, कोमल गायकवाड़ और कल्पना गायकवाड़ के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि इसी जंक्शन पर यह तीसरा हादसा है. स्थानीय यात्रियों का आरोप है कि यहां लगे स्पीड ब्रेकर और चेतावनी संकेतक सही ढंग से दिखाई नहीं देते, जिससे लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं. इस घटना के बाद सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम और स्पष्ट साइनबोर्ड लगाने की मांग फिर से तेज हो गई है.