अमेरिका में भारतीय महिला Nikitha Godishala की हत्या; पूर्व प्रेमी पर लगा आरोप, वारदात के बाद भारत फरार
निकिता गोडीशाला (Photo Credits: File Image)

मैरीलैंड/मुंबई: अमेरिका (America) के मैरीलैंड (Maryland) राज्य से एक दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां कोलंबिया (Columbia) के एक अपार्टमेंट में 27 वर्षीय भारतीय महिला निकिता गोडीशाला (Nikitha Godishala) का शव बरामद हुआ है. पुलिस के अनुसार, निकिता की हत्या चाकू मारकर की गई है. इस मामले में मुख्य संदिग्ध उनका पूर्व प्रेमी, 26 वर्षीय अर्जुन शर्मा (Arjun Sharma) है, जिसके खिलाफ फर्स्ट-डिग्री और सेकंड-डिग्री मर्डर का वारंट जारी किया गया है. चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी हत्या के बाद पुलिस को गुमराह कर भारत फरार हो गया है. यह भी पढ़ें: Chandra Nagamallaiah Murder in US: अमेरिका में भारतीय मैनेजर की हत्या पर भारत सरकार ने दी प्रतिक्रिया, दूतावास से मांगी रिपोर्ट

गुमशुदगी की रिपोर्ट और संदिग्ध का पलायन

जांच की शुरुआत तब हुई जब आरोपी अर्जुन शर्मा ने खुद 2 जनवरी को पुलिस से संपर्क किया और दावा किया कि उसने निकिता को नए साल की पूर्व संध्या (New Year’s Eve) के बाद से नहीं देखा है. हालांकि, जांच में पता चला कि यह रिपोर्ट दर्ज कराने के तुरंत बाद अर्जुन ने भारत के लिए फ्लाइट पकड़ ली.

पुलिस ने जब शनिवार को अर्जुन के 'ट्विन रिवर्स रोड' स्थित आवास की तलाशी ली, तो वहां निकिता का शव मिला. फॉरेंसिक साक्ष्यों के अनुसार, निकिता की हत्या 31 दिसंबर की शाम लगभग 7:00 बजे के आसपास की गई थी.

कौन थीं निकिता गोडीशाला?

निकिता एक बेहद मेधावी हेल्थकेयर प्रोफेशनल थीं, जो मैरीलैंड के एलिकॉट सिटी में रह रही थीं.

  • शिक्षा: उन्होंने भारत के जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ फार्मेसी (PharmD) की डिग्री हासिल की थी.

  • अमेरिका में करियर: उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाने के बाद, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड (UMBC) से 'हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी' में मास्टर्स किया था.

  • पेशा: वह वर्तमान में क्लिनिकल रिसर्च और डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में कार्यरत थीं.

भारतीय दूतावास ने संज्ञान लिया

साजिश और जांच का दायरा

हावर्ड काउंटी पुलिस के प्रवक्ता सेठ हॉफमैन के अनुसार, यह मामला सोची-समझी साजिश (Premeditation) का लग रहा है. पुलिस का मानना है कि हत्या के बाद देश छोड़कर भागने की योजना पहले से तैयार थी. हालांकि, दोनों के बीच पहले कभी किसी विवाद या इमरजेंसी कॉल का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है. निकिता के दोस्तों ने नए साल पर उनके गायब होने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी फोटो शेयर कर मदद की अपील भी की थी. यह भी पढ़ें: Indian Father-Daughter Killed in US: अमेरिका में गुजराती बाप-बेटी की हत्या, वर्जीनिया में शराब ना मिलने पर सिरफिरे ने मारी गोली

इंटरपोल की मदद और दूतावास का रुख

अमेरिकी प्रशासन अब संघीय एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर अर्जुन शर्मा का पता लगाने की कोशिश कर रहा है. जल्द ही उसके खिलाफ 'रेड नोटिस' (Red Notice) जारी करने के लिए इंटरपोल से संपर्क किया जाएगा, ताकि उसे गिरफ्तार कर अमेरिका प्रत्यर्पित (Extradite) किया जा सके.

वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास ने भी मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि वे निकिता के परिवार के संपर्क में हैं और उन्हें हर संभव कांसुलर सहायता प्रदान कर रहे हैं. दूतावास इस मामले में अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है, ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके.