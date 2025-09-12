Chandra Nagamallaiah Murder in US: अमेरिका में भारतीय मैनेजर की हत्या पर भारत सरकार ने दी प्रतिक्रिया, दूतावास से मांगी रिपोर्ट

(Photo: X)

Chandra Nagamallaiah Murder in Dallas: अमेरिका के टेक्सास शहर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक भारतीय मोटल मैनेजर चंद्र नागमल्लैया की बेरहमी से हत्या कर दी गई. सबसे दुखद बात यह है कि यह भयानक हमला उनके परिवार के सामने ही हुआ. इस घटना के बाद भारत सरकार ने गहरा दुख और चिंता जताई है.

क्या है पूरा मामला?

चंद्र नागमल्लैया, जिन्हें उनके दोस्त और परिवार वाले 'बॉब' कहकर बुलाते थे, डलास के एक मोटल में मैनेजर के तौर पर काम करते थे. रिपोर्ट के मुताबिक, उनका विवाद मोटल में काम करने वाले एक व्यक्ति, कोबोस-मार्टिनेज, से एक टूटी हुई वॉशिंग मशीन को लेकर शुरू हुआ.

नागमल्लैया ने कोबोस-मार्टिनेज और एक अन्य सहकर्मी को उस टूटी हुई मशीन का इस्तेमाल करने से मना किया. बात तब बिगड़ गई जब नागमल्लैया ने अपनी बात सीधे कहने की बजाय किसी और को अपनी बात कोबोस-मार्टिनेज के लिए ट्रांसलेट (अनुवाद) करने को कहा. इस बात से कोबोस-मार्टिनेज बुरी तरह भड़क गया.

गुस्से में आकर वह वहां से चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद एक बड़े धारदार चाकू (machete) के साथ लौटा और नागमल्लैया पर हमला कर दिया. यह पूरी घटना सर्विलांस कैमरे में कैद हो गई.

भारत सरकार ने क्या कहा?

ह्यूस्टन में मौजूद भारतीय दूतावास ने इस घटना को "दुखद और क्रूर" बताया है. उन्होंने एक बयान जारी कर कहा, "हम चंद्र नागमल्लैया की दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हैं. हम उनके परिवार के संपर्क में हैं और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं. आरोपी डलास पुलिस की हिरासत में है और हम इस मामले पर करीब से नजर रख रहे हैं."

एक प्यारे इंसान थे 'बॉब'

नागमल्लैया के दोस्तों का कहना है कि वह एक बहुत ही प्यारे पति, समर्पित पिता और एक दयालु इंसान थे, जिन्हें हर कोई पसंद करता था. उनके दोस्तों ने कहा, "यह एक ऐसी भयानक त्रासदी है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. बॉब की जान एक क्रूर हमले में चली गई, जो उनकी पत्नी और बेटे के सामने हुआ, जिन्होंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की. इस घटना ने हमारे पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया है."