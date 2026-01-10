PM Modi To Visit Somnath Temple: पीएम मोदी के साथ देशवासी ड्रोन शो से देखेंगे सोमनाथ मंदिर के 1000 साल का इतिहास

(Photo Credits PTI

गुजरात, 10 जनवरी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ के तहत आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए शनिवार को गुजरात के सोमनाथ पहुंचे. इस दौरान वे सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे. देशवासी शाम को मंदिर परिसर में ड्रोन शो के माध्यम से सोमनाथ मंदिर के 1000 वर्षों के इतिहास से रूबरू होंगे. सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत मंदिर नगरी को भव्य रूप से सजाया गया है. गुजरात सहित पूरे देशभर से लोग इस पर्व में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं. 11 जनवरी तक यह पर्व चलेगा. Somnath Swabhiman Parv: 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' में शामिल होंगे पीएम मोदी, दिव्य मंत्रोच्चार और भव्य ड्रोन शो का बनेंगे हिस्सा

भाजपा विधायक अनिरुद्ध दवे ने कहा कि महादेव का मंदिर सबके लिए खुला है. आपको बस आने की इच्छा होनी चाहिए – कोई आपको रोक नहीं रहा है. जो लोग हिचकिचाते हैं, वे अक्सर वही होते हैं जो सनातन परंपरा और विचारधारा का विरोध करते हैं. हम सबको साथ लेकर चलने और सबको संतुष्ट करने की नीति का पालन करते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह नीति लागू की जा रही है ताकि सभी संतुष्ट रहें. महादेव सबके हैं, इसलिए पीएम मोदी की नीति सभी को संतुष्ट करने की है. सनातन परंपरा सबके लिए है. पीएम मोदी ने कहा है कि ‘सबका साथ, सबका विकास’, इसमें सभी शामिल हैं. भगवान राम मंदिर बनने पर भी सभी को निमंत्रण मिला था. सनातन परंपरा विश्व के कल्याण की है.

उन्होंने कहा कि भगवान सोमनाथ सदियों से लोगों के दिलों में बसे हुए हैं. कई हमलावरों ने इस पवित्र जगह को बार-बार नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वे कभी सफल नहीं हुए. आज भी कुछ तथाकथित शहरी चरमपंथी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ कॉरिडोर को भव्य विकास योजना के तहत समर्थन मिला है. सोमनाथ की पुरानी विरासत को वापस लाया जा रहा है. लोग काफी उत्साहित हैं. गुजरात के विभिन्न शहरों से स्पेशल ट्रेनों से भक्त यहां पहुंच रहे हैं.

भाजपा नेता प्रशांत ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है. सोमनाथ में यह महोत्सव 8 जनवरी से शुरू हुआ, जिसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए. संतों की डमरू यात्रा और नागा बाबाओं का जुलूस निकाला गया, जिसमें नागा बाबाओं की रथ यात्रा पहली बार सोमनाथ में हुई. सोमनाथ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे और सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में शामिल होंगे. 1000 साल के इतिहास का ड्रोन शो के माध्यम से प्रदर्शन किया जाएगा. रविवार को सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री की शौर्य सभा होगी, जिसमें वे संबोधन देंगे. यह पूरे देश का स्वाभिमान पर्व बन चुका है. यहां तीन दिनों से बड़ी संख्या में देशभर से लोग हिस्सा लेने आ रहे हैं. यहां दीपावली जैसा माहौल है.