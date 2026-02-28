HPV Vaccine Drive Launched in Rajasthan: राजस्थान में HPV वैक्सीन अभियान की शुरुआत, PM मोदी ने अजमेर से टीकाकरण अभियान का किया शुभारंभ; VIDEO
HPV Vaccine Drive Launched in Rajasthan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान के अजमेर से देशव्यापी एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमावायरस) टीकाकरण अभियान की शुरुआत की. इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारत में महिलाओं के बीच सर्वाइकल कैंसर (गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर) को जड़ से खत्म करना है. अभियान के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री ने स्कूली छात्राओं से बातचीत की और उनके टीकाकरण की प्रक्रिया का अवलोकन किया. यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के प्रिवेंटिव हेल्थकेयर विजन का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है.

सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ बड़ा कदम

इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत हर साल देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 14 वर्ष और उससे अधिक आयु की लगभग 1.15 करोड़ लड़कियों को लक्षित किया जाएगा. विशेषज्ञों का मानना है कि एचपीवी वैक्सीन तक पहुंच बढ़ने से भविष्य में लाखों लड़कियों को इस जानलेवा बीमारी से बचाया जा सकेगा. प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है.

राजस्थान में HPV वैक्सीन लॉन्च

राजस्थान में बुनियादी ढांचे का विस्तार

अपने राजस्थान दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने केवल स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया.

  • जयपुर-बांदीकुई एक्सप्रेसवे: जयपुर और बांदीकुई को जोड़ने वाले चार लेन के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, जिससे दिल्ली की ओर यात्रा सुगम होगी.

  • अमृतसर-जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर: क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इस कॉरिडोर के छठे पैकेज का उद्घाटन किया गया.

  • जोधपुर एलिवेटेड रोड: शहर में ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए चार लेन की एलिवेटेड रोड की आधारशिला रखी गई.

जल और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

प्रधानमंत्री ने 'हर घर जल' और नवीकरणीय ऊर्जा के संकल्प को दोहराते हुए नौ पेयजल परियोजनाओं की आधारशिला रखी. इसमें नोनेरा और परवन-अकावद पेयजल परियोजनाएं शामिल हैं, जो राजस्थान के जल संकट को दूर करने में सहायक होंगी. साथ ही, राज्य के 'रिने्यूएबल एनर्जी जोन' (REZ) से बिजली निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का उद्घाटन किया गया और नए ग्रिड सब-स्टेशनों की नींव रखी गई.

युवाओं को मिला रोजगार का उपहार

विकास कार्यों के साथ-साथ प्रधानमंत्री ने 'रोजगार उत्सव' पहल के तहत राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में नवनियुक्त 21,800 से अधिक उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए. यह कदम राज्य में रोजगार सृजन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

प्रधानमंत्री के अजमेर पहुंचने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल ने किशनगढ़ हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया. यह दौरा स्वास्थ्य सुधार, बुनियादी ढांचे के विस्तार और रोजगार सृजन का एक अनूठा संगम रहा, जिसने राजस्थान के विकास को नई गति प्रदान की है.