Andhra Pradesh Firecracke Blast: आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में पटाखा फैक्ट्री में बड़ा विस्फोट, 10 से अधिक की मौत और कई घायल; VIDEO
(Photo Credits news 18)

Andhra Pradesh Firecracke Blast: आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है. यहाँ एक पटाखा निर्माण इकाई (फायरवर्क्स फैक्ट्री) में शनिवार को जोरदार धमाका हुआ. इस दुर्घटना में अब तक 10 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए हैं. स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मौके पर राहत कार्य में जुटे हुए हैं.

हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका

राज्य की गृह मंत्री वंगलापुडी अनिता ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि फैक्ट्री का ढांचा पूरी तरह तबाह हो गया. उन्होंने आशंका जताई है कि मलबे के नीचे दबे होने और गंभीर रूप से झुलसे लोगों की स्थिति को देखते हुए मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है. शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, विस्फोट के समय फैक्ट्री के भीतर कई मजदूर काम कर रहे थे.  यह भी पढ़े:  Lucknow Factory Blast: लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, दो की मौत, पांच घायल; फोरेंसिक और दमकल की टीम मौके पर; VIDEO

आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा

जिला प्रशासन और राहत कार्य

काकीनाडा के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट सगीली शान मोहन ने बताया कि सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. अधिकारियों के अनुसार, कुछ घायलों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है. दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुँचकर आग पर काबू पाया ताकि बचाव अभियान को तेजी से चलाया जा सके.

सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल

इस घटना ने एक बार फिर पटाखा फैक्ट्रियों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है कि क्या फैक्ट्री के पास वैध लाइसेंस था और क्या वहां विस्फोटक सामग्री के भंडारण के लिए तय नियमों का पालन किया जा रहा था.

मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया है और संबंधित अधिकारियों को पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं.