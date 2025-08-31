Lucknow Factory Blast: लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, दो की मौत, पांच घायल; फोरेंसिक और दमकल की टीम मौके पर; VIDEO

(Photo Credits ANI)

Lucknow Factory Blast Video: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र के बेहटा गांव में रविवार सुबह एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ, इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जिनमें फैक्ट्री मालिक आलम और उनकी पत्नी शामिल हैं, इसके अलावा, पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, विस्फोट इतना जोरदार था कि फैक्ट्री की इमारत पूरी तरह ढह गई और आसपास के 2-3 मकानों को भी नुकसान पहुंचा, घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. धमाके के बाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है.

मौके पर फोरेंसिक और दमकल की टीम मौजूद

विस्फोट के साथ ही स्थानीय लोगों ने तुरंत मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश शुरू की. सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड, दमकल विभाग, एसडीआरएफ, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड मौके पर पहुंचे. फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड विस्फोट के कारणों की जांच में जुटे हैं. वहीं मलबे में और लोगों के फंसे होने की आशंका के चलते बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है. घायलों को नजदीकी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

खनऊ में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट

#WATCH | Uttar Pradesh: Two people died, five injured in an explosion at a firecracker factory in Lucknow. Visuals from the spot. pic.twitter.com/h6ixgDGIlO — ANI (@ANI) August 31, 2025

फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित हो रही थी. हालांकि, विस्फोट के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है, और यह भी देखा जा रहा है कि क्या सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था.