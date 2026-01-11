Maharashtra Dry Day: महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के मद्देनजर 'ड्राय डे' घोषित, 13 से 16 जनवरी तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें

महाराष्ट्र ड्राई डे (Photo Credits: File Image)

Maharashtra Dry Day: महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में होने जा रहे हाई-प्रोफाइल नगर निगम चुनावों (NMC/BMC Elections 2026) को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए राज्य प्रशासन ने शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, मतदान और मतगणना के दौरान कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के चुनावी क्षेत्रों में लगातार चार दिनों तक 'ड्राय डे' का पालन किया जाएगा.

यह प्रतिबंध 13 जनवरी की शाम से प्रभावी होगा और 16 जनवरी को चुनाव परिणाम आने तक लागू रहेगा। इस अवधि में सभी शराब की दुकानें, बार, पब और परमिट रूम पूरी तरह बंद रहेंगे. यह भी पढ़ें: Pune Civic Polls 2026: पुणे निकाय चुनाव के लिए एक हुए अजित पवार और सुप्रिया सुले; साझा घोषणापत्र जारी कर दिया 'एकता' का संदेश

महाराष्ट्र में 13 जनवरी की शाम से 16 जनवरी तक ड्राई डे

ड्राय डे का पूरा शेड्यूल: कब क्या रहेगा बंद?

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शराब बंदी का कार्यक्रम इस प्रकार है:

13 जनवरी (मंगलवार): मतदान से 48 घंटे पहले, यानी शाम 6 बजे से शराब की बिक्री बंद हो जाएगी.

मतदान से 48 घंटे पहले, यानी शाम 6 बजे से शराब की बिक्री बंद हो जाएगी. 14 जनवरी (बुधवार): मकर संक्रांति के अवसर पर और चुनाव पूर्व की सावधानी के चलते पूरे दिन ड्राय डे रहेगा.

मकर संक्रांति के अवसर पर और चुनाव पूर्व की सावधानी के चलते पूरे दिन ड्राय डे रहेगा. 15 जनवरी (गुरुवार): मतदान का दिन होने के कारण सुबह से शाम तक शराब की बिक्री और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

होने के कारण सुबह से शाम तक शराब की बिक्री और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. 16 जनवरी (शुक्रवार): मतगणना (Counting Day) के दिन, जब तक आधिकारिक रूप से सभी परिणाम घोषित नहीं हो जाते, तब तक ड्राय डे जारी रहेगा.

नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

जिला कलेक्टरों और आबकारी विभाग (Excise Department) ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम सीमा के भीतर आने वाले सभी लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है. सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करना या अवैध रूप से शराब का भंडारण करना दंडनीय अपराध माना जाएगा. उड़न दस्ते (Flying Squads) और पुलिस की टीमें लगातार गश्त करेंगी ताकि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके. यह भी पढ़ें: Maharashtra Municipal Corporation Elections 2026: बीजेपी के AIMIM और कांग्रेस के साथ गठबंधन पर शिवसेना (UBT) का तीखा प्रहार, सामना में लिखा- ‘यह पाखंड का शर्मनाक प्रदर्शन’

29 महानगर पालिकाओं में चुनाव

बता दें कि 15 जनवरी 2026 को मुंबई (BMC), पुणे (PMC), ठाणे (TMC), नागपुर (NMC) और नासिक सहित महाराष्ट्र की कुल 29 प्रमुख महानगर पालिकाओं के लिए वोट डाले जाएंगे. इन चुनावों को 'मिनी विधानसभा' के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें महायुति और महाविकास अघाड़ी (MVA) के बीच सीधा मुकाबला है. सुरक्षा की दृष्टि से 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) भी घोषित किया गया है.