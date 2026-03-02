Israel-Iran War: ईरान के साथ बढ़ते संघर्ष में 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत; तेहरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना

मिडिल ईस्ट संकट (File Image)

नई दिल्ली/वाशिंगटन: ईरान (Iran) और अमेरिका (US) के बीच जारी संघर्ष ने एक गंभीर मोड़ ले लिया है. सोमवार, 2 मार्च 2026 को शाम 6:00 बजे (भारतीय मानक समय) तक की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस बढ़ते सैन्य तनाव में अब तक 4 अमेरिकी सैनिकों (US Soldiers) की जान जा चुकी है. चौथा सैनिक, जो ईरान के शुरुआती जवाबी हमलों में गंभीर रूप से घायल हो गया था, इलाज के दौरान शहीद हो गया.

यह स्थिति तब और अधिक बिगड़ी जब अमेरिका और इज़राइल द्वारा चलाए गए संयुक्त सैन्य अभियानों के दौरान ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मृत्यु हो गई. इन हमलों के बाद ईरान ने अपनी प्रतिक्रिया तेज कर दी है और सीधे तौर पर अमेरिकी हितों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है. यह भी पढ़ें: Israel-Iran War: मिडल ईस्ट युद्ध के बीच मोदी सरकार का राज्यों को अलर्ट; गृह मंत्रालय ने विरोध प्रदर्शनों पर सतर्क रहने के निर्देश जारी किए

खाड़ी देशों में सैन्य ठिकानों पर हमला

ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं. इन हमलों के बाद पूरे क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां चरम पर हैं. वर्तमान में, बड़े पैमाने पर युद्धक अभियान जारी हैं और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जवाबी उपाय किए जा रहे हैं.

ईरान ऑपरेशन में 4 अमेरिकी सैनिक मारे गए

CENTCOM Update TAMPA, Fla. – As of 7:30 am ET, March 2, four U.S. service members have been killed in action. The fourth service member, who was seriously wounded during Iran’s initial attacks, eventually succumbed to their injuries. Major combat operations continue and our… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

अगली प्रक्रिया और जानकारी

अमेरिकी रक्षा विभाग की ओर से अभी तक मारे गए सैनिकों की पहचान उजागर नहीं की गई है. नियमों के अनुसार, सैनिकों के परिवारों को सूचित किए जाने के 24 घंटे बाद ही उनके नाम सार्वजनिक किए जाएंगे.

क्षेत्र में बढ़ते इस तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय समुदाय चिंतित है. सरकारों और सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में यह संघर्ष और अधिक व्यापक रूप ले सकता है.