शादी के बाद रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा पहुंचे एक्टर के पैतृक गांव; थुम्मनपेट में किया 'सत्यनारायण व्रत' (View Pic and Watch Video)

Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Perform Satyanarayana Vratham: उदयपुर (Udaipur) में आयोजित भव्य विवाह समारोह के बाद, नवविवाहित अभिनेता रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) सोमवार को विजय के पैतृक गांव (Native Village) थुम्मनपेट (Thummanpet) पहुंचे. विवाह के बाद यह गांव का उनका पहला दौरा था, जहां उन्होंने नागरकर्नूल जिले में स्थित अपने नवनिर्मित फार्महाउस में 'सत्यनारायण स्वामी व्रत' (Satyanarayana Swamy Vratham) की पूजा संपन्न की. इस दौरान परिवार के करीबी सदस्य और गांव के निवासी मौजूद रहे. यह भी पढ़ें: VIROSH Wedding: रश्मिका और विजय देवरकोंडा की तेलुगु शादी संपन्न, टीम ने मीडिया को बांटी मिठाई; अब कोडवा रस्मों की तैयारी (Watch Video)

गांव में हुआ भव्य स्वागत

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना का उनके पैतृक गांव पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया. गांव की गलियों में लोक गीतों और पारंपरिक नृत्य के साथ जश्न का माहौल देखा गया. फार्महाउस को फूलों और रोशनी से विशेष रूप से सजाया गया था। घर में प्रवेश करने से पहले, परंपरा के अनुसार 'दृष्टि' उतारने की रस्म भी पूरी की गई.

पूजा और सामुदायिक भोज

धार्मिक अनुष्ठान के लिए दंपति ने पारंपरिक परिधानों को प्राथमिकता दी. रश्मिका गहरे नीले रंग की साड़ी, मंदिर के आभूषणों और गजरे में बेहद शालीन नजर आ रही थीं, जबकि विजय ने पेस्टल ग्रीन कुर्ता और धोती पहनी थी. पूजा के पश्चात, दंपति ने गांव में एक सामूहिक भोज (अन्नदानम) का आयोजन किया, जिसमें 3,000 से अधिक ग्रामीणों और अतिथियों ने प्रसाद ग्रहण किया. इस पूजा में विजय के माता-पिता, गोविंद राव और माधवी, उनके भाई आनंद देवरकोंडा और रश्मिका की बहन शिमन भी शामिल हुए. यह भी पढ़ें: Rashmika-Vijay Wedding: आज एक-दूजे के होंगे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना; उदयपुर में तेलुगु और कोडवा रीति-रिवाजों से होगी शाही शादी

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा विजय के पैतृक गांव थुम्मनपेट में - देखें वीडियो

उदयपुर से हैदराबाद तक का सफर

यह जोड़ा 26 फरवरी 2026 को उदयपुर के आईटीसी मेमेंटोस में शादी के बंधन में बंधा था, जिसमें तेलगु और कोडावा (कुर्गी) परंपराओं का संगम देखने को मिला. हैदराबाद लौटने के बाद से ही यह जोड़ी लगातार चर्चा में बनी हुई है. रविवार को उन्होंने जुबली हिल्स स्थित तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) मंदिर में दर्शन किए और लोगों के बीच मिठाइयां बांटी.

शादी की चमक असली है!

4 मार्च को होगा भव्य रिसेप्शन

रश्मिका और विजय की शादी की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर लोकप्रियता के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं. अब सबकी निगाहें उनके आगामी रिसेप्शन पर हैं, जो 4 मार्च को हैदराबाद में आयोजित होगा. सुरक्षा कारणों से यह कार्यक्रम केवल आमंत्रित अतिथियों के लिए रखा गया है, जिसमें फिल्म जगत और राजनीतिक क्षेत्र की प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी.