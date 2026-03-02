IND vs ENG Semi-Final: Wankhede में Team India का रिकॉर्ड कैसा है? आंकड़े इंग्लैंड के लिए खतरे की घंटी

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

IND vs ENG Semi-Final, Team India Stats At Wankhede: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमी-फाइनल 6 मार्च को मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा. यह मुकाबला बेहद अहम है, क्योंकि जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी. ऐसे में सभी की नजरें Team India के Wankhede Stadium के रिकॉर्ड पर हैं, जो इंग्लैंड के लिए चिंता का कारण बन सकता है.

Wankhede Stadium में भारत का मजबूत रिकॉर्ड

मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम हमेशा से भारतीय टीम के लिए lucky venue माना जाता है. इस मैदान पर भारत ने कई यादगार जीत दर्ज की हैं. घरेलू परिस्थितियों और दर्शकों का समर्थन Team India को अतिरिक्त आत्मविश्वास देता है.

वानखेड़े में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन खास तौर पर शानदार रहा है. यहां की pitch बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती है, जिससे बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं. यही वजह है कि भारत ने इस मैदान पर कई बार 180+ का स्कोर बनाया है.

इंग्लैंड के खिलाफ पिछले मुकाबलों से मिलेगा आत्मविश्वास

भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 मुकाबले हमेशा रोमांचक रहे हैं. हालांकि, हाल के वर्षों में भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ मजबूत प्रदर्शन किया है. खासकर ICC tournaments में भारत ने कई अहम मैच जीते हैं, जिससे टीम का मनोबल ऊंचा है.

बल्लेबाज बन सकते हैं मैच विनर

वानखेड़े की pitch पर रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव जैसे बल्लेबाज बड़ा स्कोर बना सकते हैं. ये खिलाड़ी पहले भी इस मैदान पर शानदार पारियां खेल चुके हैं. अगर top order चल गया, तो भारत इंग्लैंड के सामने बड़ा लक्ष्य रख सकता है.

गेंदबाजों की भूमिका भी होगी अहम

हालांकि यह pitch बल्लेबाजों के लिए मददगार होती है, लेकिन नई गेंद से तेज गेंदबाजों को swing मिल सकता है. वहीं, डेथ ओवर्स में जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज मैच का रुख बदल सकते हैं.

घरेलू दर्शकों का मिलेगा पूरा समर्थन

मुंबई में होने वाला यह मुकाबला भारत के लिए home advantage लेकर आएगा. स्टेडियम में हजारों भारतीय fans की मौजूदगी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएगी. ICC 2011 World Cup Final की तरह, fans एक और ऐतिहासिक जीत की उम्मीद कर रहे हैं.

फाइनल में जगह बनाने का सुनहरा मौका

Team India के पास लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए फाइनल में पहुंचने का शानदार मौका है. अगर भारत अपने घरेलू रिकॉर्ड और मौजूदा फॉर्म को बरकरार रखता है, तो इंग्लैंड को हराना संभव है.

अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या Team India वानखेड़े में अपने मजबूत रिकॉर्ड को जारी रखते हुए फाइनल का टिकट हासिल कर पाती है या इंग्लैंड उलटफेर करता है.