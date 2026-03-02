IND vs ENG Semi-Final में अगर बारिश हुई तो कौनसी टीम खेलेगी फाइनल? जानिए ICC के नियम

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

IND vs ENG Semi-Final: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच 6 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. लेकिन अगर इस अहम मुकाबले में बारिश खलल डालती है, तो फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी. इसके लिए ICC ने स्पष्ट नियम बनाए हैं.

सेमीफाइनल के लिए Reserve Day का प्रावधान

आईसीसी नॉकआउट मैचों जैसे सेमीफाइनल और फाइनल के लिए Reserve Day रखता है. अगर मैच बारिश या किसी अन्य कारण से तय दिन पूरा नहीं हो पाता, तो बचे हुए मैच को Reserve Day पर वहीं से शुरू कराया जाएगा, जहां से खेल रुका था.

Reserve Day पर भी मैच पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा?

अगर Reserve Day पर भी बारिश के कारण मैच पूरा नहीं हो पाता, तो ICC के नियम के अनुसार Super 8 या ग्रुप स्टेज में बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाएगा.

इसका मतलब है कि जिस टीम की points table में बेहतर position और Net Run Rate (NRR) होगी, वही टीम फाइनल में पहुंच जाएगी.

क्या Super Over संभव होगा?

Super Over केवल तभी कराया जाता है जब मैच tie हो और पूरा खेल संभव हो. लेकिन अगर एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सके या मैच अधूरा रह जाए, तो Super Over नहीं होगा.

फैंस के लिए राहत की बात

ICC का Reserve Day नियम इसलिए बनाया गया है ताकि knockout मैच का फैसला मैदान पर हो सके. इससे दोनों टीमों को बराबर मौका मिलता है.

Team India के पास बड़ा मौका

अगर भारत ने Super 8 stage में इंग्लैंड से बेहतर प्रदर्शन किया है, तो बारिश की स्थिति में भारत को फायदा मिल सकता है. हालांकि, भारतीय फैंस यही चाहेंगे कि मैच बिना किसी रुकावट के पूरा हो और टीम मैदान पर जीत हासिल करे.