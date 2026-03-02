Rohit Sharma And Sanju Samson Video: रोहित शर्मा की एक बात ने बदली संजू सैमसन की किस्मत, नाबाद 97 रन की पारी खेलकर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाया, वायरल हुआ भावुक वीडियो

Rohit Rohit Sharma And Sanju Samson Video: रोहित शर्मा की एक बात ने बदली संजू सैमसन की किस्मत, नाबाद 97 रन की पारी खेलकर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाया, वायरल हुआ भावुक वीडियोभारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का एक पुराना वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो IND vs USA मैच के दौरान का बताया जा रहा है, जब रोहित शर्मा ने विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाया था और कहा था, “टेंशन मत ले भाई, मौका कभी भी आ सकता है.”

उस समय संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में ज्यादा मौके नहीं मिल रहे थे और वह बेंच पर बैठे नजर आ रहे थे. हालांकि रोहित शर्मा के इस सपोर्ट और भरोसे ने सैमसन का आत्मविश्वास बढ़ाया.

There is no like Rohit Sharma. He understands bowling lengths and a player’s potential extremely well. Here about Sanju Samson. #SanjuSamson #INDvsWI pic.twitter.com/ewgySQnHZt — Jaydip Rathod 🇮🇳 (@jaydiprathod_) March 2, 2026

इसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले गए अहम मुकाबले में संजू सैमसन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नाबाद 97 रन की मैच जिताऊ पारी खेली. उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने मैच जीत लिया और ICC T20 World Cup 2026 के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली.

संजू सैमसन की इस शानदार पारी के बाद रोहित शर्मा के सपोर्ट वाला पुराना वीडियो फिर से चर्चा में आ गया है. फैंस सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए कप्तान रोहित शर्मा की लीडरशिप और सैमसन की मेहनत की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

क्रिकेट फैंस का कहना है कि यह पल दिखाता है कि एक कप्तान का भरोसा किसी खिलाड़ी के करियर में कितना बड़ा फर्क ला सकता है. वहीं संजू सैमसन ने भी अपने प्रदर्शन से साबित कर दिया कि सही मौका मिलने पर वह मैच विनर साबित हो सकते हैं.