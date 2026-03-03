T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के बाद Sanju Samson पर नस्लीय टिप्पणी, केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मोदी सरकार से कार्रवाई की मांग की
(Photo Credits Twitter)

Sanju Samson Hit With Racial Remark: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत की शानदार एंट्री के बीच एक शर्मनाक मामला सामने आया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच जिताऊ 97 रनों की पारी खेलने वाले विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को सोशल मीडिया पर नस्लवादी (Racist) टिप्पणियों का सामना करना पड़ा है. ईडन गार्डन्स में रविवार को उनकी ऐतिहासिक पारी के बाद 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर उनके रंग को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई, जिसने देशभर में आक्रोश पैदा कर दिया है.

क्या है पूरा विवाद?

विवाद की शुरुआत तब हुई जब सोशल मीडिया पर एक अकाउंट से संजू सैमसन की फोटो साझा करते हुए लिखा गया, 'डार्क फोर्सेस ही डार्क फोर्सेस को हरा सकती हैं! वेल प्लेड संजू सैमसन.' इस टिप्पणी में 'डार्क फोर्सेस' शब्द का इस्तेमाल उनके स्किन टोन को नीचा दिखाने के लिए किया गया. देखते ही देखते यह पोस्ट वायरल हो गई और क्रिकेट प्रशंसकों ने इसे खेल भावना के खिलाफ और अपमानजनक करार दिया. यह भी पढ़े:  VIDEO: मेलबर्न में नस्लीय हमले में भारतीय सिख नर्स Harmanpreet Singh घायल, हमलावरों ने ‘इंडियन डॉग’ कहकर किया अपमानित; जानें पीड़ित के बारे में

केरल कांग्रेस ने उठाई आवाज

संजू सैमसन के साथ हुए इस व्यवहार पर केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) ने कड़ा रुख अपनाया है. कांग्रेस ने 'एक्स' पर एक आधिकारिक बयान जारी कर इस टिप्पणी को 'घिनौना' और 'गैर-भारतीय' बताया है. कांग्रेस ने मोदी सरकार में रेल व आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को टैग करते हुए लिखा, 'भारत में इस तरह के घटिया नस्लवाद के लिए कोई जगह नहीं है. हम सरकार से आग्रह करते हैं कि केरल के गौरव संजू सैमसन को निशाना बनाने वाले इस अकाउंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए.'

पार्टी ने आगे कहा कि एक राष्ट्रीय नायक, जिसने वैश्विक मंच पर देश का मान बढ़ाया है, उस पर इस तरह का हमला न केवल व्यक्तिगत चोट है बल्कि पूरे खेल जगत का अपमान है.

कार्रवाई की मांग

संजू का ध्यान सेमीफाइनल पर केंद्रित

इस विवाद और 'डार्क फोर्सेस' जैसे शब्दों के जरिए उन्हें घेरने की कोशिशों के बावजूद संजू सैमसन का ध्यान खेल पर बना हुआ है. भारत को अब मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच खेलना है. हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ सैमसन का पिछला रिकॉर्ड बहुत शानदार नहीं रहा है, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी मौजूदा फॉर्म को देखते हुए प्रशंसकों को उम्मीद है कि वह एक बार फिर टीम इंडिया के लिए संकटमोचक बनेंगे.

डिजिटल सुरक्षा और कार्रवाई की मांग

यह घटना एक बार फिर सोशल मीडिया पर एथलीटों के साथ होने वाले 'साइबर-बुलिंग' की समस्या को सामने ले आई है. अब सबकी निगाहें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय पर टिकी हैं कि वे डिजिटल युग में इस तरह के नस्लवादी आचरण करने वालों के खिलाफ क्या कदम उठाते हैं.