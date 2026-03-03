VIDEO: इजराइल-ईरान युद्ध के बीच दिल्ली की दुकान में बिक रहे खामेनेई की तस्वीर वाले फोन कवर, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, इंटरनेट छिड़ी नई बहस

(photo Credits Twitter)

Khamenei Photo Phone Covers in Delhi Shop: पश्चिम एशिया में जारी भीषण संघर्ष और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हालिया मृत्यु के बाद भारत में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है. इस बीच, दिल्ली की एक मोबाइल एक्सेसरीज दुकान का वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है. वायरल क्लिप में दुकानदार को खामेनेई की तस्वीर वाले मोबाइल फोन कवर दिखाते हुए देखा जा सकता है. यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर तनाव चरम पर है.

क्या है वायरल वीडियो में?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रहे इस वीडियो में दिल्ली की एक स्थानीय दुकान का दृश्य दिखाया गया है. वीडियो में कई मोबाइल कवर रखे हुए हैं, जिनमें से कुछ पर अयातुल्ला अली खामेनेई की तस्वीर प्रिंट की गई है. वीडियो बनाने वाला व्यक्ति दुकानदार से इन कवर्स की उपलब्धता के बारे में पूछ रहा है. बताया जा रहा है कि खामेनेई के समर्थकों के बीच इन कवर्स की मांग देखी जा रही है, जो इसे अपनी आस्था और एकजुटता के प्रतीक के रूप में देख रहे हैं. यह भी पढ़े: Khamenei Protests in Mumbai: खामेनेई की हत्या को लेकर मुंबई में भी विरोध प्रदर्शन, पुलिस अलर्ट पर, दूतावासों-संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा बढ़ाई गई

खामेनेई की तस्वीर वाले फोन कवर

View this post on Instagram A post shared by Mi hub (@mi_accessories_hub)

सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया

वीडियो के वायरल होने के बाद नेटिजन्स के बीच तीखी बहस शुरू हो गई है. जहां कुछ लोग इसे व्यक्तिगत पसंद और व्यापार का हिस्सा मान रहे हैं, वहीं कई अन्य लोग मौजूदा युद्ध की स्थिति में इसे संवेदनशील मामला बता रहे हैं. सोशल मीडिया पर "दिल्ली" और "खामेनेई" जैसे कीवर्ड्स के साथ यह वीडियो हजारों बार साझा किया जा चुका है. कुछ यूजर्स ने प्रशासन से इस तरह के प्रतीकों की बिक्री पर नजर रखने की अपील भी की है.

युद्ध को लेकर दिल्ली में तनाव

अयातुल्ला खामेनेई की 28 फरवरी, 2026 को एक हवाई हमले में मौत के बाद दिल्ली के ओखला और जामिया नगर जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और शोक सभाएं आयोजित की गई थीं. शिया समुदाय के हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की थी. इसी माहौल के बीच खामेनेई से जुड़ी सामग्री का बाजार में दिखना सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी सतर्कता का विषय बना हुआ है.

प्रशासन की नजर

दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियां शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर चल रही गतिविधियों की निगरानी कर रही हैं. सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने दुकानदारों को सलाह दी है कि वे ऐसी किसी भी सामग्री की बिक्री से बचें जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने या सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा हो. फिलहाल इस मामले में किसी आधिकारिक शिकायत या कानूनी कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है.