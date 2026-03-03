MMS Video Leak Threat: एमएमएस लीक और ब्लैकमेलिंग से कैसे बचें? निजी वीडियो/फोटो सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये जरूरी कदम
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: X\@Pixabay)

नई दिल्ली: वर्तमान डिजिटल युग में 'एमएमएस वीडियो लीक' (MMS Video Leak) और ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग (Online Blackmail) की धमकियां एक गंभीर समस्या बन गई हैं. साइबर अपराधी (Cybercriminals) अक्सर निजी तस्वीरों (Private Photos) या अंतरंग वीडियो (Intimate Videos) को सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral) करने की धमकी देकर पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं. यदि आप ऐसी किसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो तुरंत और सही कदम उठाना बड़ा नुकसान रोकने में मददगार साबित हो सकता है. यह भी पढ़ें: 19 Minute 34 Second Ki Video: '19 मिनट 34 सेकंड' वीडियो का सच, पश्चिम बंगाल के कपल का वीडियो वायरल; पुलिस की चेतावनी के बावजूद सर्च में आई तेजी

खातों की सुरक्षा सबसे पहले

धमकी मिलने पर सबसे पहला कदम अपने सभी डिजिटल खातों को सुरक्षित करना है.

  • पासवर्ड बदलें: अपने सोशल मीडिया, ईमेल और क्लाउड स्टोरेज के पासवर्ड तुरंत बदलें और मजबूत, यूनिक पासवर्ड का उपयोग करें.

  • टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन: सभी खातों पर 'मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन' (MFA) को सक्रिय करें.

  • प्रोफाइल सेटिंग: अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को 'प्राइवेट' मोड पर सेट करें और अपनी फॉलोअर्स सूची की समीक्षा कर अनजान लोगों को हटा दें.

StopNCII.org का करें उपयोग

'StopNCII.org' एक बेहद प्रभावी और मुफ्त ऑनलाइन टूल है, जिसे 'नॉन-कंसेंसुअल इंटीमेट इमेज' (NCII) के शिकार लोगों की मदद के लिए बनाया गया है। यह टूल 'इमेज हैशिंग' (Image Hashing) तकनीक पर काम करता है:

MMS लीक का खतरा: ऑनलाइन अपने प्राइवेट कंटेंट को सुरक्षित रखें

ब्लैकमेलिंग की स्थिति में क्या करें?

यदि कोई आपसे फिरौती मांग रहा है या ब्लैकमेल कर रहा है, तो बिना देरी किए निम्नलिखित कदम उठाएं:

  1. रिपोर्ट करें: संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटना की तुरंत रिपोर्ट करें.

  2. आधिकारिक शिकायत: भारत सरकार के आधिकारिक साइबर पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं.

  3. स्थानीय पुलिस: अपने निकटतम साइबर सेल या स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी दें.

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि शुरुआती स्तर पर की गई रिपोर्टिंग, मजबूत अकाउंट सुरक्षा और 'इमेज हैशिंग' जैसे आधुनिक डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके निजी कंटेंट के गलत इस्तेमाल के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है.