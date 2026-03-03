Rajya Sabha Elections 2026: बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की; नितिन नबीन और राहुल सिन्हा को मिला टिकट

नितिन नबीन और राहुल सिन्हा (Photo Credits: ANI)

Rajya Sabha Elections 2026: भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janata Party) यानी बीजेपी (BJP) की केंद्रीय चुनाव समिति (Central Election Committee) ने मंगलवार को आगामी राज्यसभा द्विवार्षिक चुनावों (Rajya Sabha Biennial Elections) के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. पार्टी ने छह राज्यों से कुल 9 नामों को अंतिम रूप दिया है. बीजेपी द्वारा जारी आधिकारिक सूची के अनुसार, बिहार (Bihar) से नितिन नबीन (Nitin Nabin) और शिवेश कुमार, असम से तेराश गोवाला और जोगेन मोहन, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा, हरियाणा से संजय भटिया, ओडिशा से मनमोहन सामल और सुजीत कुमार, तथा पश्चिम बंगाल (West Bengal) से राहुल सिन्हा (Rahul Sinha) को उम्मीदवार बनाया गया है. यह भी पढ़ें: YouTube पर PM मोदी का जलवा, 3 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, डोनाल्ड ट्रंप, जॉर्जिया मेलोनी, इमैनुएल मैक्रों को पछाड़ा

बीजेपी ने दो साल में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की घोषणा की

अन्य दलों के उम्मीदवार

राज्यसभा की इन सीटों के लिए अन्य राजनीतिक दलों ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं:

चुनाव कार्यक्रम और महत्वपूर्ण तिथियां

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के अनुसार, 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी है. इन सीटों के सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त हो रहा है। चुनाव से संबंधित मुख्य तिथियां इस प्रकार हैं:

नामांकन की अंतिम तिथि: 5 मार्च

5 मार्च स्क्रूटनी: 6 मार्च

6 मार्च नाम वापसी: 9 मार्च

9 मार्च मतदान एवं मतगणना: 16 मार्च (मतगणना शाम 5 बजे से)

16 मार्च (मतगणना शाम 5 बजे से) प्रक्रिया समाप्ति: 20 मार्च

किन राज्यों में है चुनाव?

यह द्विवार्षिक चुनाव महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में रिक्त होने वाली सीटों को भरने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं. सभी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के चयन के साथ ही जीत के समीकरणों को दुरुस्त करने में जुट गए हैं.