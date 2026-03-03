Happy Holi Bhabhi Ji 2026: देवर-भाभी के अनोखे रिश्ते में घोलें रंगों की मिठास; इन खास Shayaris, WhatsApp Wishes, Facebook Messages के जरिए भाभी जी को दें होली की बधाई

Happy Holi Bhabhi Ji 2026 Messages in Hindi: रंगों का महापर्व 'होली' (Holi) इस वर्ष 4 मार्च 2026 को पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. होली का त्योहार न केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, बल्कि यह आपसी रिश्तों में मिठास घोलने का भी एक बेहतरीन अवसर है. विशेष रूप से भारतीय परिवारों में 'देवर और भाभी' (Devar-Bhabhi) का रिश्ता अपनी अनूठी मस्ती और अटूट प्यार के लिए जाना जाता है. होली के दिन जब तक देवर-भाभी एक-दूसरे को रंग न लगा लें, तब तक उत्सव का आनंद अधूरा ही माना जाता है. होली के दौरान घरों में गुझिया, मिठाइयां और पारंपरिक पकवानों की खुशबू फैल जाती है.
हिंदू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन (छोटी होली) मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है. इसके अगले दिन यानी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को रंगों वाली होली खेली जाती है. पूरे उत्तर भारत में इसे धुलंडी के नाम से भी जाना जाता है. यह त्योहार न केवल सामाजिक मेलजोल का माध्यम है, बल्कि यह वसंत ऋतु के आगमन का भी स्वागत करता है.
होली के दिन सभी गिले-शिकवे भुलाकर लोग एक-दूसरे पर अबीर-गुलाल लगाते हैं. देवर-भाभी के बीच होने वाली छेड़छाड़ और हंसी-मजाक इस दिन की रौनक को कई गुना बढ़ा देते हैं. यदि आप भी अपनी भाभी को होली पर स्पेशल फील कराना चाहते हैं, तो डिजिटल माध्यमों से उन्हें प्यार भरी शुभकामनाएं भेजकर इस रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं
1- भाभीजी, आपको और भैया को होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ! यह त्योहार आपके जीवन में खुशियों के चटकीले रंग लेकर आए।"
2- "प्यारी भाभीजी, रंगों का यह उत्सव आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भरे। होली की बहुत-बहुत बधाई!"
3- "इस होली पर मेरी दुआ है कि आपका चेहरा हमेशा मुस्कुराहट के रंगों से खिला रहे। शुभ होली भाभीजी!
4- "मिठाई की मिठास और अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार! होली की हार्दिक शुभकामनाएँ भाभीजी।
5- "भाभीजी, आप हमारे परिवार की रौनक हैं। आशा है कि आपकी होली भी उतनी ही शानदार हो जितनी आप हैं। हैप्पी होली!"
इसमें कोई दो राय नहीं है कि होली का त्योहार देवर और भाभी के बीच की मस्ती और प्यार भरे रिश्ते को और भी खास बना देता है. हालांकि होली मनाते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उत्सव का उत्साह गरिमापूर्ण हो. एक-दूसरे का सम्मान करते हुए और आपसी सहमति के साथ रंगों का त्योहार मनाना ही इस पर्व की असली सार्थकता है. इस बार अपनी भाभी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ खुशियां बांटें और एक खुशनुमा होली का आनंद लें.