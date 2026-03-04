Holi 2026 Messages: हैप्पी होली! इन प्यार भरे हिंदी WhatsApp Wishes, GIF Greetings, Shayaris के जरिए दें रंगों के पर्व की हार्दिक बधाई

Holi 2026 Messages in Hindi: देश भर में आज, 4 मार्च 2026 को रंगों और उमंगों का महापर्व 'होली' (Holi) पूरी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. सुबह से ही सड़कों पर रंग-गुलाल की महक और लोगों की चहल-पहल देखी जा सकती है. यह त्यौहार न केवल आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है, बल्कि सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देता है. घरों में विशेष पकवानों जैसे गुझिया और ठंडाई का दौर जारी है, जबकि हर तरफ लोग होली के गीतों पर थिरकते नजर आ रहे हैं.
होली केवल रंगों का खेल नहीं है, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक भी है. पंचांग के अनुसार, फाल्गुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन का अनुष्ठान पूरा किया जाता है, जिसके अगले दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को रंगों के साथ होली खेली जाती है. भगवान विष्णु के भक्त प्रह्लाद की कथा इस त्यौहार की आधारशिला है, जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य के मार्ग पर अडिग रहने की सीख देती है.
आज के दौर में होली मनाने का तरीका थोड़ा बदल गया है. जहां लोग एक-दूसरे को रंग लगाकर बधाई दे रहे हैं, वहीं डिजिटल माध्यमों से भी शुभकामनाओं का तांता लगा हुआ है. लोग व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दोस्तों और रिश्तेदारों को शरारत भरे कोट्स, जीआईएफ (GIF) ग्रीटिंग्स और खास हिंदी संदेश भेजकर इस पर्व को यादगार बना रहे हैं.
त्यौहार के इस मौके पर प्रशासन की ओर से लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की गई है. स्थानीय प्रशासन और पुलिस टीमें सतर्क हैं ताकि कोई अप्रिय घटना न हो. लोगों को सलाह दी गई है कि वे केवल प्राकृतिक और सुरक्षित रंगों का उपयोग करें ताकि पर्यावरण और त्वचा को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे. होली का यह पर्व हर वर्ष की तरह इस बार भी लोगों के जीवन में नई ऊर्जा और खुशहाली लेकर आया है, जिसे लोग अपनी स्थानीय परंपराओं के अनुसार उत्साहपूर्वक मना रहे हैं.