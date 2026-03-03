Holi 2026 Sanskrit Wishes: रंगोत्सवस्य शुभाशया:! प्रियजनों को संस्कृत के इन शानदार Shlokas, WhatsApp Messages, Facebook Greetings के जरिए दें बधाई

होली 2026 (Photo Credits: File Image)

Holi 2026 Wishes in Sanskrit: रंगों का पर्व 'होली' (Holi) भारतीय संस्कृति (Indian Culture) का एक ऐसा उत्सव है जो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन पूर्णिमा (Falgun Purnima) के अगले दिन मनाए जाने वाले इस त्योहार को धुलिवंदन, धुलेटी और धुलेंडी जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है. साल 2026 में होली का मुख्य पर्व 4 मार्च को मनाया जा रहा है, जबकि उससे एक दिन पूर्व 3 मार्च 2026 को होलिका दहन (Holika Dahan) के साथ बुराई पर अच्छाई की विजय का संकल्प लिया जा रहा है. दो दिन तक मनाए जाने वाले रंगों के इस पर्व का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया जाता है और इसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है.

आज के डिजिटल युग में लोग संदेश भेजने के लिए नए और रचनात्मक तरीकों का उपयोग कर रहे हैं. इसी क्रम में संस्कृत भाषा में होली की बधाई देने का चलन काफी लोकप्रिय हो रहा है. लोग अपनों को 'रंगोत्सवस्य शुभाशया:' (रंगों के त्योहार की शुभकामनाएं) कहकर बधाई देते हैं. संस्कृत के श्लोक और कोट्स न केवल भाषा की समृद्धि को दर्शाते हैं, बल्कि बधाई संदेश को एक विशिष्ट और गरिमापूर्ण पहचान भी देते हैं. यह भी पढ़ें: Holika Dahan 2026 Sanskrit Wishes: 'होलिका पर्व शुभकामनाः'! इन खास संस्कृत श्लोकों और संदेशों के साथ अपनों को दें होलिका दहन की बधाई

1- अवतु प्रीणातु च त्वां भक्तवत्सलः ईश्वरः।

होलिका पर्व शुभकामनाः

भावार्थः भगवान आपकी सुरक्षा करें और आप पर कृपा बनाएं रखे. होली पर्व की शुभकामना.

होली 2026 (Photo Credits: File Image)

2- आशासे त्वज्जीवने रंगोत्सवम् अत्युत्तमं शुभप्रदं स्वप्नसाकारकृत् कामधुग्भवतु।

भावार्थः मुझे उम्मीद है कि रंगों का त्योहार आपके जीवन का सबसे अच्छा पर्व होगा. आपके सभी सपने सच हों और आपकी सभी आशाएं पूरी हों.

होली 2026 (Photo Credits: File Image)

3- भवज्जीवनं रड्गैः आल्हादमयं भवेदिति कामना।

भावार्थः कामना है कि आपका जीवन आनंद के रंगों से भरा रहे.

होली 2026 (Photo Credits: File Image)

4- आशासे यत् होलिकापर्व भवतु मङ्गलकरम् अद्भुतकरञ्च।

जीवनस्य सकलकामनासिद्धिरस्तु।

भावार्थः मुझे उम्मीद है कि होली का पर्व आपके लिए एक सुखद आश्चर्य लेकर आएगा.

आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं, वह आपको मिले.

होली 2026 (Photo Credits: File Image)

5- सूर्य संवेदना पुष्पे, दीप्ति कारुण्यगंधने।

लब्ध्वा शुभं होलिकापर्वेऽस्मिन कुर्यात्सर्वस्य मंगलम्‌।।

भावार्थः जिस तरह सूर्य प्रकाश देता है, संवेदवा करुणा को जन्म देती है, पुष्प सदैव महकता रहता है,

उसी तरह आने वाला यह होली का पर्व आपके लिए हर दिन, हर पल के लिए मंगलमय हो.

होली 2026 (Photo Credits: File Image)

होली का त्योहार भारत के हर कोने में अपनी अलग स्थानीय परंपराओं और मान्यताओं के साथ मनाया जाता है:

बरसाना (उत्तर प्रदेश): यहां की विश्व प्रसिद्ध 'लठमार होली' अपनी अनूठी परंपरा के लिए जानी जाती है.

यहां की विश्व प्रसिद्ध 'लठमार होली' अपनी अनूठी परंपरा के लिए जानी जाती है. मालवा (मध्य प्रदेश): यहां होली के पांचवें दिन 'रंग पंचमी' का आयोजन मुख्य होली से भी अधिक उत्साह के साथ किया जाता है.

यहां होली के पांचवें दिन 'रंग पंचमी' का आयोजन मुख्य होली से भी अधिक उत्साह के साथ किया जाता है. मथुरा-वृंदावन: ब्रज क्षेत्र में होली का उत्सव करीब 15 दिनों तक चलता है, जिसमें लठमार होली से लेकर फूलों की होली तक के कई रूप देखने को मिलते हैं.

ब्रज क्षेत्र में होली का उत्सव करीब 15 दिनों तक चलता है, जिसमें लठमार होली से लेकर फूलों की होली तक के कई रूप देखने को मिलते हैं. महाराष्ट्र: यहां रंग पंचमी के दिन मुख्य रूप से सूखे गुलाल से होली खेलने की परंपरा है.

यहां रंग पंचमी के दिन मुख्य रूप से सूखे गुलाल से होली खेलने की परंपरा है. आदिवासी क्षेत्र (दक्षिण गुजरात): यहां रहने वाले आदिवासी समुदायों के लिए होली वर्ष का सबसे बड़ा और प्रमुख त्योहार माना जाता है.

होली का त्योहार केवल रंगों का खेल नहीं है, बल्कि यह आपसी मतभेदों को भुलाकर गले मिलने का अवसर भी है. इस दिन लोग आपस में अबीर-गुलाल लगाते हैं, मिठाइयां (विशेषकर गुझिया) बांटते हैं और पारंपरिक लोकगीतों व नाच-गाने का आनंद लेते हैं. होलिका दहन के साथ पुरानी नकारात्मकता का अंत और रंगों के साथ नई सकारात्मक शुरुआत करना ही इस पर्व का मूल संदेश है.

त्योहारों के दौरान आधुनिक तकनीक और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुए अपनी परंपराओं को सहेजकर रखना भारतीय संस्कृति की एक नई पहचान बन रहा है.