Happy Holi 2026 Desi Greetings: 'जोगीरा सारा रा रा' के साथ देशभर में होली की धूम, अपनों को WhatsApp, Instagram, Facebook के जरिए भेजें ये खास देसी अंदाज वाले संदेश

Happy Holi 2026 Desi Greetings: रंगों, उमंगों और आपसी भाईचारे का प्रतीक 'होली' (Holi) का त्योहार 4 मार्च 2026 को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस पर्व का मुख्य आकर्षण रंग-गुलाल, स्वादिष्ट गुझिया, ठंडाई और पारंपरिक लोक संगीत है. उत्तर भारत (North India), विशेषकर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) और बिहार (Bihar) में ढोलक की थाप पर सुनाई देने वाली 'जोगीरा सारा रा रा' (Jogira Sara Ra Ra) की गूंज इस त्यौहार के उत्साह को कई गुना बढ़ा देती है.

होली केवल रंगों का उत्सव नहीं है, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का भी त्योहार है. लोग एक-दूसरे को रंग लगाकर और गले मिलकर पुराने गिले-शिकवे भुला देते हैं. इस दिन 'बुरा न मानो होली है' का संदेश देकर लोग आपसी मतभेदों को मिटाते हुए मौज-मस्ती करते हैं. पारंपरिक पकवानों का आनंद लेने के साथ-साथ बॉलीवुड गीतों और लोक संगीत पर थिरकना इस दिन की मुख्य परंपरा है.

डिजिटल युग में लोग पारंपरिक संदेशों के साथ-साथ सोशल मीडिया के माध्यम से भी बधाई दे रहे हैं. यदि आप भी अपने मित्रों और करीबियों को देसी अंदाज में शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो इन देसी अंदाज वाले संदेशों को वॉट्सऐप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए भेज सकते हैं, साथ ही उनसे कह सकते हैं कि जोगीरा सारा रा रा… बुरा ना मानो होली है.

1- बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है, यही है सबका नारा।

रंगों की इस भीड़ में, खुशियों की है धारा।

जोगीरा सारा रा रा!

2- पिचकारी की धार से,

भीगे सारा गांव। ढोलक की थाप पर,

थिरक रहे हैं पांव। जोगीरा सारा रा रा!

3- गालों पर गुलाल है,

हाथों में पिचकारी। होली खेलने निकली है,

देखो टोली सारी। जोगीरा सारा रा रा!

4- दुश्मनी सब भूल कर,

गले लगें हम आज। होली के इस रंग में,

डूबा है समाज। जोगीरा सारा रा रा!

5- राधा-कृष्ण के प्रेम का,

ये है पावन त्योहार। रंगों से भर जाए,

सबका ये संसार। जोगीरा सारा रा रा!

होली के त्यौहार के लिए बाजारों में रौनक बढ़ गई है. प्रशासन ने भी लोगों से शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से होली मनाने की अपील की है. लोग अपनी स्थानीय परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार इस पर्व को यादगार बनाने में जुटे हैं. विशेषज्ञों और स्थानीय अधिकारियों का सुझाव है कि त्यौहार के दौरान प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाए ताकि पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों सुरक्षित रहें.