Mumbai Shocking News: मुंबई के विले पार्ले में पारिवारिक विवाद का खौफनाक अंत, बहन को बचाने आए 24 वर्षीय भाई की जीजा ने की हत्या

मुंबई, 3 मार्च: मुंबई के विले पार्ले (पूर्व) इलाके में रविवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहाँ एक 24 वर्षीय युवक की उसके ही जीजा ने चाकू मारकर हत्या कर दी. पुलिस के अनुसार, युवक अपनी बहन और जीजा के बीच हो रहे झगड़े को शांत कराने और बहन को बचाने की कोशिश कर रहा था. एयरपोर्ट पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

विवाद की वजह और घटनाक्रम

मृतक की पहचान सागर गुप्ता (24) के रूप में हुई है, जो विले पार्ले के शास्त्री नगर का निवासी था. सागर की मां अनीता गुप्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, उनकी बड़ी बेटी ममता की शादी 2021 में उसी इलाके में रहने वाले आकाश मौर्य से हुई थी. आरोप है कि आकाश शराब का आदी है और अक्सर अपनी पत्नी ममता के साथ मारपीट और झगड़ा करता था.

रविवार रात करीब 10 बजे जब सागर अपनी बहन के घर गया था, तभी आकाश वहां पहुंचा. खाने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद जल्द ही हिंसक हो गया. आकाश ने ममता के बाल पकड़कर उसे पीटना शुरू कर दिया, जिसे देख सागर ने हस्तक्षेप किया.

बचाव करने पर साले पर किया हमला

सागर और आकाश के बीच बहस बढ़ती गई और हाथापाई में बदल गई. परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करने की कोशिश की, लेकिन विवाद घर के बाहर सड़क तक पहुंच गया. इसी छीना-झपटी के दौरान आकाश ने एक धारदार हथियार निकाला और सागर की गर्दन के बाईं ओर वार कर दिया.

हमले के बाद सागर बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा. स्थानीय युवाओं और परिजनों ने उसे तुरंत सांताक्रूज (पूर्व) स्थित वी.एन. देसाई अस्पताल पहुँचाया, जहाँ इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस की कार्रवाई और जांच

एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन ने मृतक की मां की शिकायत पर आरोपी आकाश मौर्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103(1) (हत्या) और अन्य प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें लगा दी गई हैं और घटना के सही क्रम का पता लगाने के लिए प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.

घरेलू हिंसा का दुखद परिणाम

पड़ोसियों के अनुसार, आकाश और ममता के बीच अक्सर होने वाले झगड़ों को सुलझाने के लिए परिवार के सदस्य बार-बार हस्तक्षेप करते थे. लेकिन इस बार शराब के नशे और गुस्से ने एक हंसते-खेलते परिवार को तबाह कर दिया. पुलिस इस मामले में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद करने की कोशिश कर रही है.