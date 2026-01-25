Malad Station Murder: मुंबई के मालाड रेलवे स्टेशन मर्डर केस में GRP की बड़ी कार्रवाई, 24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार; VIDEO

(Photo Credits ANI)

Malad Station Murder: मुंबई के मालाड रेलवे स्टेशन पर शनिवार को हुई कॉलेज प्रोफेसर की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) ने 27 वर्षीय आरोपी ओंकार शिंदे को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी मालाड ईस्ट का निवासी है. पुलिस ने यह कार्रवाई स्टेशन पर लगे सीसीटीवी (CCTV) फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर की है.

24 घंटे के भीतर आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

शनिवार शाम को वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था. मुंबई जीआरपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कई टीमों का गठन किया था. जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पुलिस ओंकार शिंदे तक पहुंचने में कामयाब रही. मुंबई जीआरपी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपी का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड (Criminal Record) नहीं मिला है, जिससे संकेत मिलता है कि यह हत्या आवेश में आकर की गई थी. यह भी पढ़े: Mumbai Shocker: मुंबई के मालाड स्टेशन पर खूनी वारदात, मामूली विवाद में कॉलेज के प्रोफेसर की चाकू मारकर हत्या

आरोपी गिरफ्तार

#WATCH | Mumbai, Maharashtra | Accused Omkar Shinde has been arrested for murdering one person at the Malad Railway Station yesterday. https://t.co/fam8iXb7Mf pic.twitter.com/dMJwTyGxyt — ANI (@ANI) January 25, 2026

क्या थी पूरी घटना?

यह घटना मालाड स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर शनिवार शाम करीब 5:40 बजे हुई थी. मृतक आलोक कुमार सिंह (33), जो एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, ट्रेन से उतर रहे थे. इसी दौरान कोच के दरवाजे पर खड़े होने और उतरने को लेकर उनका ओंकार शिंदे से विवाद हो गया. बहस इतनी बढ़ गई कि ओंकार ने धारदार चाकू से आलोक के पेट पर हमला कर दिया.

रेलवे सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

भीड़भाड़ वाले स्टेशन पर सरेआम हुई इस हत्या ने मुंबई लोकल में यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों की सुरक्षा पर चिंता बढ़ा दी है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी स्टेशन परिसर के भीतर हथियार लेकर कैसे दाखिल हुआ. जीआरपी अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि घटनाक्रम की कड़ियों को पूरी तरह जोड़ा जा सके.

आगे की कार्यवाही

पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. आरोपी ओंकार शिंदे को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उसकी कस्टडी की मांग करेगी. इस बीच, स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.