Rapper Badshah: विवादित गाने को लेकर रैपर बादशाह की बढ़ीं मुश्किलें, हरियाणा में FIR दर्ज, लुक आउट नोटिस जारी

(Photo Credits File)

चंडीगढ़/हरियाणा, 7 मार्च: मशहूर भारतीय रैपर और गायक आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया, जिन्हें दुनिया 'बादशाह' के नाम से जानती है, एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं. हरियाणा पुलिस ने उनके हालिया गाने "Tateeree" (टटीरी) में कथित तौर पर आपत्तिजनक सामग्री और अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल को लेकर एफआईआर (FIR) दर्ज की है. इस मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए गायक के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, ताकि उन्हें देश छोड़ने से रोका जा सके.

आपत्तिजनक सामग्री को लेकर सख्त कार्रवाई

हरियाणा पुलिस के अनुसार, बादशाह के खिलाफ यह कार्रवाई एक शिकायत के बाद की गई है, जिसमें उनके गाने "Tateeree" के बोल पर गंभीर आपत्ति जताई गई थी. शिकायतकर्ता का आरोप है कि गाने में इस्तेमाल की गई भाषा और संदर्भ सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले और अपमानजनक हैं. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह भी पढ़े: Look Out Notice Against Shilpa Shetty Raj Kundra: धोखाधड़ी के मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी

लुक आउट सर्कुलर जारी

बादशाह को जांच में शामिल होने के लिए पुलिस के समक्ष पेश होने का नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है. हालांकि, सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने अब उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है.

LOC का उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरोपी जांच के दौरान देश छोड़कर बाहर न जा सके.

पुलिस टीमें तैनात: हरियाणा पुलिस की विशेष टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हैं और संभावित ठिकानों पर नजर रखी जा रही है.

विवादों से बादशाह का पुराना नाता

यह पहली बार नहीं है जब बादशाह अपने गीतों के कारण विवादों में घिरे हों. इससे पहले भी उन पर गीतों के बोलों के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप लगते रहे हैं. हालांकि, "Tateeree" मामले में पुलिस की तत्परता और लुक आउट नोटिस की तैयारी गायक के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है.

आगे की कार्यवाही

फिलहाल पुलिस गायक के जवाब का इंतजार कर रही है. यदि बादशाह निर्धारित समय के भीतर जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं होते हैं, तो पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए अदालत से गैर-जमानती वारंट (NBW) प्राप्त करने की दिशा में कदम उठा सकती है. सोशल मीडिया पर भी इस गाने को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, जहां एक वर्ग कार्रवाई का समर्थन कर रहा है, तो दूसरा इसे रचनात्मक स्वतंत्रता से जोड़ रहा है.