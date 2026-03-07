T20 World Cup Final: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल भारत-न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला, मुंबई से अहमदाबाद के लिए हवाई किराया हुआ दोगुना; चेक न्यू फेयर

इंडिगो ने शुरू कीं उड़ानें (Photo Credits: IANS)

T20 World Cup Final: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के खिताबी मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें रविवार, 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. सेमीफाइनल में इंग्लैंड पर भारत की शानदार जीत के बाद क्रिकेट प्रशंसकों में इस मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह है. हालांकि, इस उत्साह के बीच मुंबई से अहमदाबाद जाने वाले फैंस को अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है. रविवार के लिए मुंबई-अहमदाबाद रूट पर हवाई किराए में 100% तक की बढ़ोतरी देखी गई है.

हवाई किराए में भारी उछाल

आमतौर पर मुंबई से अहमदाबाद का एक तरफ का हवाई किराया ₹3,000 से ₹4,000 के बीच रहता है, लेकिन मैच वाले दिन यानी 8 मार्च के लिए यह कीमतें आसमान छू रही हैं. मेकमायट्रिप (MakeMyTrip) जैसे ट्रैवल पोर्टल्स के अनुसार, वर्तमान में टिकटों की शुरुआती कीमत ₹7,349 से ₹8,371 के बीच पहुंच गई है. कुछ एयरलाइंस के लिए आखिरी मिनट की बुकिंग ₹15,000 तक भी जा रही है. मांग में इस अचानक वृद्धि के कारण विमानन कंपनियों ने प्रमुख महानगरों से अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने की भी घोषणा की है. यह भी पढ़े: T20 World Cup Final: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत-न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला, क्रिकेट प्रेमियों के लिए CR मुंबई-पुणे से अहमदाबाद के लिए चलाएगी स्पेशल ट्रेनें

रेलवे ने दी राहत, चलाईं स्पेशल ट्रेनें

विमानों के महंगे किराए और बढ़ती मांग को देखते हुए पश्चिम रेलवे (Western Railway) ने प्रशंसकों के लिए विशेष सुपरफास्ट एसी ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है.

ट्रेन नंबर 09027/09028: यह मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद के बीच संचालित होगी. यह शनिवार रात 11:45 बजे मुंबई से रवाना होकर रविवार सुबह 8:30 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी.

ट्रेन नंबर 09021/09022: यह 'तेजस' स्पेशल ट्रेन रविवार सुबह 6:20 बजे मुंबई से चलेगी और दोपहर 12:40 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी, जिससे फैंस मैच शुरू होने से पहले स्टेडियम पहुंच सकें.

इसके अलावा बांद्रा टर्मिनस से भी विशेष ट्रेनें (09029/09043) चलाने की व्यवस्था की गई है.

दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में मुकाबला

अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, इस फाइनल मैच के लिए पूरी तरह तैयार है. भारत अपनी टी20 विश्व कप बादशाहत को बरकरार रखने के इरादे से मैदान में उतरेगा, जबकि न्यूजीलैंड अपनी पहली टी20 ट्रॉफी की तलाश में है. स्टेडियम के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और गेट दोपहर 4:00 बजे से दर्शकों के लिए खोल दिए जाएंगे.

यात्रा करने वाले फैंस के लिए जरूरी बातें

यदि आप मैच देखने अहमदाबाद जा रहे हैं, तो प्रशासन ने कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं: