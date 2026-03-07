Jasprit Bumrah T20I Stats At Narendra Modi Stadium: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा है जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन, यहां देखें घातक तेज गेंदबाज के आकंड़ें

जसप्रीत बुमराह (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, T20 World Cup 2026 Final Match: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला कल यानी 8 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड की टीम को सात रनों से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली हैं. वहीं, पहले सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को नौ विकेट से हरा दिया था. इस टूर्नामेंट में भारत की कप्तानी सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड की कमान मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: India vs New Zealand, T20 World Cup Final Pitch Report: अहमदाबाद में काली या लाल मिट्टी की पिच? फाइनल से पहले पिच को लेकर बड़ा खुलासा

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच रोमांचक मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है. इस बड़े मुकाबले में सबकी निगाहें भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर होंगी. जसप्रीत बुमराह इस महत्वपूर्ण मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने के लिए बेताब होंगे. ऐसे में चलिए इस मैदान पर जसप्रीत बुमराह के टी20 आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा है जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन

टीम इंडिया के घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 8 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान जसप्रीत बुमराह ने 15.19 की औसत से कुल 10 विकेट अपने नाम किए हैं. इस दौरान जसप्रीत बुमराह की इकॉनमी 5.67 की रही है. यहां जसप्रीत बुमराह का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/15 का है. टीम इंडिया के लिए जसप्रीत बुमराह ने यहां तीन टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इन मैचों में जसप्रीत बुमराह ने 8.16 की औसत से 6 विकेट लिए हैं. जसप्रीत बुमराह की इकॉनमी रेट 4.45 की रही है.

टी20 क्रिकेट में कुछ ऐसा रहा है जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन

जसप्रीत बुमराह ने टी20 क्रिकेट में 269 मैचों में 20.30 की औसत से 341 विकेट लिए हैं. जसप्रीत बुमराह के नाम दो बार पांच विकेट और तीन बार चार विकेट लेने का कारनामा है. खास बात यह है कि जसप्रीत बुमराह ने 22 मेडन ओवर फेंके हैं. जसप्रीत बुमराह के टी20 विकेटों में से 117 विकेट भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 94 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 18.57 की औसत से आए हैं. जसप्रीत बुमराह की इकॉनमी रेट 6.55 है. टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में जसप्रीत बुमराह ने 12 मेडन ओवर फेंके हैं.

