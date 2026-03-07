IND vs NZ Final Match Likely Playing XI: फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा को लेकर बड़ा सवाल, क्या मिलेगी प्लेइंग XI में जगह? न्यूजीलैंड के खिलाफ इन खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर सकती हैं टीम इंडिया

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, T20 World Cup 2026 Final Match: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला कल यानी 8 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड की टीम को सात रनों से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली हैं. वहीं, पहले सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को नौ विकेट से हरा दिया था. इस टूर्नामेंट में भारत की कप्तानी सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड की कमान मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Sanju Samson And Shivam Dube New Milestone: संजू सैमसन और शिवम दुबे के पास बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका, फिन एलन को पीछे छोड़ सकते हैं

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला 8 मार्च (रविवार) को भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में कप्तान सूर्यकुमार यादव और टीम मैनेजमेंट इस बड़े मुकाबले के लिए मजबूत प्लेइंग इलेवन के साथ उतरना चाहेंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम इंडिया फाइनल मुकाबले में ज्यादा बदलाव करने के मूड में नहीं है और सेमीफाइनल में खेलने वाली टीम के साथ ही मैदान में उतर सकती है.

कैसी हो सकती है भारत की बल्लेबाजी

फाइनल मुकाबले में भारत की बल्लेबाजी आक्रामक अंदाज में नजर आ सकती है. विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन शानदार फॉर्म में हैं और उनसे एक बार फिर तेज शुरुआत की उम्मीद होगी. उनके साथ अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं.

मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी कप्तान सूर्यकुमार यादव के कंधों पर होगी. वह नंबर तीन या चार पर बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभालने और तेजी देने की भूमिका निभा सकते हैं. उनके साथ इशान किशन, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह जैसे बल्लेबाज टीम की बल्लेबाजी को मजबूती देंगे.

ऑलराउंडर्स निभाएंगे अहम भूमिका

टीम इंडिया के पास हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर जैसे शानदार ऑलराउंडर मौजूद हैं. ये खिलाड़ी गेंद और बल्ले दोनों से टीम के लिए अहम योगदान दे सकते हैं. इन खिलाड़ियों की मौजूदगी से भारतीय टीम को संतुलन मिलता है और बल्लेबाजी क्रम भी काफी गहरा हो जाता है.

स्पिन गेंदबाजों को मिल सकता है मौका

अहमदाबाद की पिच को देखते हुए भारतीय टीम स्पिन गेंदबाजों पर भी भरोसा जता सकती है. ऐसे में वरुण चक्रवर्ती की जगह कुलदीप यादव को मौका मिलने की संभावना जताई जा रही है. कुलदीप यादव पिछले कुछ मैचों से बेंच पर बैठे हुए हैं, लेकिन फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में उन्हें मौका दिया जा सकता है.

तेज गेंदबाजी की कमान जसप्रीत बुमराह के हाथ

भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई जसप्रीत बुमराह करेंगे. वह अपनी सटीक यॉर्कर और किफायती गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. जसप्रीत बुमराह का साथ बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह दे सकते हैं. अर्शदीप पावरप्ले और डेथ ओवर्स में टीम के लिए अहम भूमिका निभाते हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग XI: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती/कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.