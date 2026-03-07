Sanju Samson And Shivam Dube New Milestone: संजू सैमसन और शिवम दुबे के पास बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका, फिन एलन को पीछे छोड़ सकते हैं

संजू सैमसन और शिवम दुबे (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, T20 World Cup 2026 Final Match: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला कल यानी 8 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड की टीम को सात रनों से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली हैं. वहीं, पहले सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को नौ विकेट से हरा दिया था. इस टूर्नामेंट में भारत की कप्तानी सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड की कमान मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Suryakumar Yadav vs Mitchell Santner: टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल से पहले जानिए दोनों कप्तानों के रिकॉर्ड, किसका पलड़ा है भारी?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच 8 मार्च (रविवार) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में जहां दोनों टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए मैदान में उतरेंगी, वहीं कई बड़े रिकॉर्ड भी बन सकते हैं. खास बात यह है कि टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन और शिवम दुबे के पास भी इस मैच में एक खास उपलब्धि हासिल करने का मौका होगा.

संजू सैमसन और शिवम दुबे के पास खास मौका

भारतीय बल्लेबाज संजू सैमसन और शिवम दुबे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज फिन एलन को पीछे छोड़ सकते हैं. दरअसल, इन दोनों खिलाड़ियों के पास इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बनने का मौका है.

फिलहाल इस लिस्ट में न्यूजीलैंड के फिन एलन शीर्ष स्थान पर हैं. अगर फाइनल मुकाबले में संजू और दुबे बड़ी पारी खेलते हैं तो वे एलन को पीछे छोड़कर नया रिकॉर्ड बना सकते हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में न्यूजीलैंड के फिन एलन पहले स्थान पर हैं. एलन ने इस टूर्नामेंट में 20 छक्के लगाए हैं. वहीं भारत के संजू सैमसन 16 छक्कों के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जबकि शिवम दुबे 15 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर बने हुए हैं.

भारत के ये दोनों बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं और लगातार बड़े शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज रहे हैं.

अगर संजू सैमसन को फिन एलन को पीछे छोड़ना है तो उन्हें फाइनल मुकाबले में कम से कम 5 छक्के लगाने होंगे. वहीं शिवम दुबे को इस रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए 6 छक्कों की जरूरत होगी. इसके साथ ही दोनों भारतीय बल्लेबाजों को यह भी उम्मीद करनी होगी कि फाइनल मैच में फिन एलन बड़ा स्कोर न बना सकें.

न्यूजीलैंड के लिए फिन एलन का शानदार प्रदर्शन

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में फिन एलन न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं. उन्होंने 8 मैचों की 7 पारियों में 289 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 1 अर्धशतक भी लगाया है.

एलन ने सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार शतक लगाकर न्यूजीलैंड को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी.

भारत के लिए संजू और दुबे का दमदार प्रदर्शन

भारतीय टीम के लिए संजू सैमसन इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं. संजू ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक 4 मैचों की 4 पारियों में 232 रन बनाए हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 97* रहा है और उन्होंने इस टूर्नामेंट में 2 अर्धशतक भी लगाए हैं.

दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में संजू सैमसन टीम की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे. लेकिन ऑफ स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ भारतीय बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें टीम में मौका मिला और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया.

वहीं शिवम दुबे भी टीम इंडिया के लिए शानदार फॉर्म में नजर आए हैं. दुबे ने इस टी20 वर्ल्ड कप में 8 मैचों की 7 पारियों में 209 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने एक अर्धशतक भी लगाया है.

अब फाइनल मुकाबले में भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि संजू सैमसन और शिवम दुबे अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम करें.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.