Nair Hospital Bomb Threat: मुंबई के नायर अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

Nair Hospital

Nair Hospital, Bomb Threat: देश की आर्थिक राजधानी के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में से एक, नायर अस्पताल (Nair Hospital) को रविवार को एक धमकी भरा ईमेल मिला. इस ईमेल में दावा किया गया था कि अस्पताल परिसर में बम रखा गया है जो शाम 4 बजे फट जाएगा. इस संदेश के बाद अस्पताल प्रशासन और मरीजों के बीच हड़कंप मच गया. हालांकि, गहन जांच के बाद पुलिस ने इसे एक अफवाह करार दिया है.

दोपहर में मिला धमकी भरा ईमेल

अस्पताल प्रशासन को प्राप्त हुए इस ईमेल में डॉक्टरों और स्टाफ को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई थी. ईमेल भेजने वाले ने स्पष्ट रूप से समय का उल्लेख करते हुए दहशत फैलाने की कोशिश की. जैसे ही यह जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची, तुरंत स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को सूचित किया गया. यह भी पढ़े: Ahmedabad Schools Bomb Threat: अहमदाबाद के कई स्कूलों को बम की धमकी भरा E-मेल, परिसर खाली कराने के बाद तलाशी अभियान जारी; देखें VIDEO

बम निरोधक दस्ते ने की सघन जांच

सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस की टीम, डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ता (BDDS) मौके पर पहुंच गया. अस्पताल के विभिन्न वार्डों, प्रतीक्षालय और संवेदनशील हिस्सों की बारीकी से तलाशी ली गई. घंटों चली इस जांच के बाद अधिकारियों ने पुष्टि की कि परिसर में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. पुलिस ने शाम 4 बजे के समय को बीतने के बाद स्थिति को सुरक्षित घोषित किया.

अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज

मुंबई पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. साइबर सेल की मदद से उस आईपी एड्रेस (IP Address) को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है जिससे यह ईमेल भेजा गया था. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक शांति भंग करने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

अस्पताल में सेवाएं सामान्य

शुरुआती दहशत के बाद अब नायर अस्पताल में स्थिति सामान्य है और चिकित्सा सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं. पुलिस ने नागरिकों और मरीजों के परिजनों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस नियंत्रण कक्ष को दें.