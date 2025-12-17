Ahmedabad Schools Bomb Threat: अहमदाबाद के कई स्कूलों को बम की धमकी भरा E-मेल, परिसर खाली कराने के बाद तलाशी अभियान जारी; देखें VIDEO

(Photo Credits Twitter)

Ahmedabad Schools Bomb Threat: अहमदाबाद के कई स्कूलों को बम की धमकी मिली है. यह धमकी आज यानी बुधवार सुबह 8:35 बजे ई‑मेल के जरिए दी गई, जिसके बाद जिन स्कूलों को धमकी मिली, वहां हड़कंप मच गया. सूत्रों के मुताबिक, ई‑मेल में लिखा गया है कि दोपहर 1:11 बजे बम धमाके होंगे और ये धमाके स्कूलों से लेकर साबरमती जेल तक हो सकते हैं. धमकी भरे मेल में केंद्रीय गृह मंत्री और साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भी जिक्र किया गया है.

इन स्कूलों को मिली धमकी

जिन स्कूलों को मिली धमकी में जेबर स्कूल, महाराजा अग्रसेन स्कूल, DAV इंटरनेशनल विद्यालय और जायड्स विद्यालय शामिल हैं. सुरक्षा के मद्देनजर इन सभी स्कूलों के परिसर को खाली करा लिया गया है और फिलहाल पूरे परिसरों में पुलिस और सुरक्षा बलों की मौजूदगी में सर्च ऑपरेशन जारी है. यह भी पढ़े: Delhi Schools Bomb Threat: दिल्ली में फिर बम धमाके की धमकी, एयरपोर्ट और स्कूलों को भेजा गया मेल

अहमदाबाद के कई स्कूलों को बम की धमकी

अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई

तलाशी के दौरान किसी भी स्कूल परिसर में अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई है. हालांकि, पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी है और बच्चों तथा स्कूल स्टाफ को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है.

एक दिन पहले जालंधर में एक स्कूल को उड़ाने की धमकी

वहीं, एक दिन पहले पंजाब के जालंधर में भी एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. उस मामले में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरी जांच की थी, लेकिन वहां भी कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया.