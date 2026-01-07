Cold Wave Warning: उत्तर भारत में ठंड का तांडव, पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत कई राज्यों में अगले 3 दिनों के लिए शीतलहर का अलर्ट; जानें दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम; VIDEO

(Photo Credits ANI)

Cold Wave Warning: उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप और गहराने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के लिए शीतलहर (Cold Wave) की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में इन राज्यों में न केवल न्यूनतम तापमान गिरेगा, बल्कि दिन के समय भी कड़ाके की ठंड महसूस की जाएगी.

दोपहर में सामान्य से ज्यादा रहेगी ठंड

आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार ने ताजा अपडेट देते हुए बताया कि आने वाले कुछ दिनों तक उत्तर भारत के इन राज्यों में 'कोल्ड डे' (Cold Day) की स्थिति बनी रहेगी. इसका मतलब है कि दोपहर के समय भी तापमान सामान्य से काफी कम रहेगा. दिन के अधिकतम तापमान में भारी गिरावट आने की संभावना है, जिससे लोगों को दिन भर ठिठुरन का अहसास होगा. यह भी पढ़े: Rajasthan Cold Wave: राजस्थान में शीतलहर और कोहरे से लोगों का जनजीवन प्रभावित, आंगनवाड़ी केंद्रों में 10 जनवरी तक छुट्टी

कोल्ड वेव का अलर्ट

#WATCH | Delhi: On weather updates, IMD scientist Naresh Kumar says, "... A cold wave warning has been issued for Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar and Rajasthan... Cold day conditions will prevail in these states, with afternoons being colder than normal and daytime… pic.twitter.com/KUCx4SwWeG — ANI (@ANI) January 7, 2026

घने कोहरे का डबल अटैक

शीत लहर के साथ-साथ उत्तर-पश्चिम भारत के बड़े हिस्से में घने से बेहद घने कोहरे का साया बना हुआ है. दिल्ली-एनसीआर समेत पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में सुबह के समय दृश्यता (Visibility) 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई है. कोहरे के कारण सड़क यातायात, रेल सेवाएं और हवाई उड़ानें भी प्रभावित हो रही हैं.

इन राज्यों में बढ़ेगी मुश्किलें

मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव और उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण ठंड बढ़ी है।

पंजाब और हरियाणा: यहाँ कड़ाके की शीतलहर चलेगी.

उत्तर प्रदेश और बिहार: इन राज्यों में घने कोहरे के साथ 'कोल्ड डे' के हालात रहेंगे.

राजस्थान: राज्य के कई हिस्सों में पाला पड़ने और तापमान शून्य के करीब पहुंचने की आशंका है.

क्या होता है 'कोल्ड डे' और 'शीतलहर'?

वैज्ञानिक शब्दावली में, 'कोल्ड डे' तब घोषित किया जाता है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो और अधिकतम तापमान सामान्य से कम से कम 4.5 डिग्री नीचे गिर जाए. वहीं, 'शीतलहर' तब होती है जब न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया जाए.

मौसम विभाग का सलाह

मौसम विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है और सुबह-शाम अनावश्यक बाहर न निकलने का परामर्श जारी किया है.