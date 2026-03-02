Bank Holiday March 2026: होलिका दहन और होली पर UP सहित इन शहरों में बंद रहेंगे बैंक, यहां देखें पूरी लिस्ट

Bank Holiday March 2026: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार, मार्च 2026 का महीना बैंकिंग सेवाओं के लिए काफी व्यस्त और छुट्टियों से भरा रहने वाला है. इस महीने देश के अलग-अलग राज्यों में क्षेत्रीय त्योहारों और सार्वजनिक अवकाशों के कारण बैंक कुल 11 दिनों तक बंद रहेंगे. छुट्टियों की इस शुरुआत आज यानी सोमवार, 2 मार्च को 'होलिका दहन' के साथ हो रही है. उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में आज से ही बैंक शाखाएं बंद हैं.

होली के अवसर पर क्षेत्रीय अवकाश

होली के चलते देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग तारीखों पर बैंक बंद रहेंगे. आरबीआई ने इन छुट्टियों को 'नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट' के तहत वर्गीकृत किया है. यह भी पढ़े: Holika Dahan 2026 Sanskrit Wishes: ‘होलिका पर्व शुभकामनाः’! इन खास संस्कृत श्लोकों और संदेशों के साथ अपनों को दें होलिका दहन की बधाई

2 मार्च (सोमवार): होलिका दहन के अवसर पर लखनऊ और कानपुर में बैंक बंद हैं.

3 मार्च (मंगलवार): धुलेंडी, डोल जात्रा और अटुकल पोंगाला के कारण भोपाल, मुंबई, कोलकाता, पटना, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ और अहमदाबाद सहित कई शहरों में बैंक अवकाश रहेगा.

4 मार्च (बुधवार): होली के दूसरे दिन और धुलेटी के उपलक्ष्य में नई दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, जम्मू, रायपुर और रांची जैसे शहरों में बैंक बंद रहेंगे.

मार्च के उत्तरार्ध में अन्य प्रमुख छुट्टियां

होली के बाद भी महीने के दूसरे हिस्से में कई बड़े त्योहारों के कारण कामकाज प्रभावित होगा:

तारीख अवसर प्रभावित क्षेत्र/शहर 19 मार्च गुड़ी पड़वा/उगादि/तेलुगु नववर्ष मुंबई, नागपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पणजी. 20/21 मार्च ईद-उल-फितर (रमजान ईद) देशभर में (चांद के अनुसार 21 मार्च को मुख्य अवकाश). 26/27 मार्च श्री राम नवमी देश के अधिकांश हिस्सों में. 31 मार्च महावीर जयंती कई राज्यों में क्षेत्रीय अवकाश.

इसके अलावा, 14 मार्च (दूसरा शनिवार) और 28 मार्च (चौथा शनिवार) को भी देशभर के बैंक बंद रहेंगे.

डिजिटल सेवाओं पर नहीं पड़ेगा असर

भले ही बैंकों के भौतिक दरवाजे बंद रहेंगे, लेकिन ग्राहकों के लिए डिजिटल बैंकिंग सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रहेंगी.

UPI और मोबाइल बैंकिंग: Google Pay, PhonePe और Paytm जैसी सेवाएं 24/7 चालू रहेंगी.

ATM सेवाएं: नकदी निकासी के लिए एटीएम खुले रहेंगे, हालांकि त्योहारों के दौरान भारी मांग की संभावना है.

ऑनलाइन ट्रांसफर: IMPS, NEFT और RTGS के जरिए ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की सुविधा सामान्य रूप से काम करेगी.

वित्तीय वर्ष की समाप्ति: समय पर निपटाएं काम

मार्च का महीना वित्तीय वर्ष 2025-26 का अंतिम महीना है. टैक्स बचत निवेश, संपत्ति से जुड़े भुगतान और अन्य उच्च-मूल्य वाले लेनदेन के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है. महीने के आखिरी हफ्ते में छुट्टियों के जमावड़े को देखते हुए वित्तीय विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि सभी महत्वपूर्ण बैंकिंग कार्य 20 मार्च से पहले ही निपटा लेने चाहिए. 31 मार्च को महावीर जयंती होने के कारण 'मार्च क्लोजिंग' का काम भी इस बार चुनौतीपूर्ण हो सकता है.