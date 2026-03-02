Gold Rate Today, March 02, 2026: ईरान-इजरायल संघर्ष के बीच सोने की कीमतों में उछाल, जानें दिल्ली से लेकर मुंबई तक के ताजा भाव

Gold | Representational Image (Photo Credits: Pixabay)

Gold Rate Today, March 02, 2026: पश्चिम एशिया में गहराते संकट और अमेरिका-इजरायल की ईरान के खिलाफ संयुक्त सैन्य कार्रवाई ने वैश्विक सराफा बाजार में हड़कंप मचा दिया है. सोमवार, 2 मार्च को भारतीय बाजार में सोने की कीमतों में मामूली बढ़त देखी गई, जिससे भाव रिकॉर्ड स्तर के पास टिके हुए हैं. ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत की खबरों के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 5,300 डॉलर प्रति औंस के पार निकल गया है.

सोने का भाव आज — 02 मार्च 2026 (प्रति 10 ग्राम)

शहर 22 कैरेट सोना 24 कैरेट सोना Delhi ₹1,73,240 ₹1,58,810 Mumbai ₹1,73,090 ₹1,58,660 Chennai ₹1,72,100 ₹1,35,010 Ahmedabad ₹1,73,140 ₹1,58,710 Kolkata ₹1,73,090 ₹1,58,660 Bengaluru ₹1,73,090 ₹1,58,660 Hyderabad ₹1,73,090 ₹1,58,660 Jaipur ₹1,73,240 ₹1,58,810 Pune ₹1,73,090 ₹1,58,660 Noida ₹1,73,240 ₹1,58,810 Gurugram ₹1,73,240 ₹1,58,810 Ghaziabad ₹1,73,240 ₹1,58,810 Lucknow ₹1,73,240 ₹1,58,810 Bhopal ₹1,73,140 ₹1,58,710 Jodhpur * ₹1,68,900 ₹1,54,840 Srinagar * ₹1,68,990 ₹1,54,930

* स्थानीय टैक्स और बाजार उतार-चढ़ाव के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर संभव है।

युद्ध की स्थिति और सुरक्षित निवेश की मांग

सोने की कीमतों में मौजूदा तेजी का मुख्य कारण ईरान और इजरायल के बीच छिड़ा भीषण संघर्ष है. ऐतिहासिक रूप से, युद्ध या आर्थिक अस्थिरता के समय सोने को सबसे सुरक्षित निवेश (Safe-Haven) माना जाता है. निवेशकों ने आज शेयर बाजार और सरकारी बॉन्ड से अपना पैसा निकालकर कीमती धातुओं में लगाना शुरू कर दिया है, जिससे कीमतों को भारी समर्थन मिल रहा है.

मुद्रा का दबाव और घरेलू प्रभाव

भू-राजनीतिक तनाव के अलावा, भारतीय रुपये की कमजोरी भी घरेलू कीमतों को बढ़ा रही है. सोमवार सुबह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 91.39 के करीब कारोबार कर रहा था. चूंकि भारत अपनी जरूरत का अधिकांश सोना आयात करता है, इसलिए कमजोर रुपया इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार से खरीदना महंगा बना देता है.

रिकॉर्ड तोड़ कीमतों के बावजूद, भारत में शादी-ब्याह के सीजन और होलिका दहन के शुभ अवसर के कारण मांग में लचीलापन देखा जा रहा है. पिछले तीन कारोबारी सत्रों में ही सोने के दाम में प्रति 100 ग्राम पर लगभग 1,20,600 रुपये का उछाल आया है. विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक वैश्विक स्थिति में सुधार नहीं होता, बाजार में अस्थिरता बनी रहेगी.