Nikko Natividad Viral Video: क्या है लीक हुए निजी क्लिप का पूरा सच?

Nikko Natividad (Photo Credits: Instagram)

मनीला/इंटरनेशनल डेस्क: फिलीपींस के मशहूर अभिनेता और टेलीविजन व्यक्तित्व निक्को नटिविदाद (Nikko Natividad) इन दिनों सोशल मीडिया पर एक कथित 'प्राइवेट वीडियो' लीक होने की खबरों के कारण चर्चा में हैं. फेसबुक, ट्विटर (X) और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कई लिंक शेयर किए जा रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि यह अभिनेता का निजी वीडियो है. हालांकि, प्राथमिक जांच और अभिनेता के बयानों से पता चलता है कि यह केवल एक क्लिकबेट घोटाला या छेड़छाड़ किया गया कंटेंट हो सकता है.

विवाद की शुरुआत और वायरल लिंक का जाल

पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर निक्को नटिविदाद के नाम से कई संदिग्ध लिंक वायरल हो रहे हैं. इन पोस्ट्स में सनसनीखेज कैप्शन का इस्तेमाल किया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग उन पर क्लिक करें. अक्सर ऐसे लिंक यूजर्स को असुरक्षित वेबसाइटों पर ले जाते हैं, जहां उनका व्यक्तिगत डेटा चोरी होने का खतरा रहता है. सोशल मीडिया विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक सोची-समझी रणनीति है जिसका उद्देश्य केवल ट्रैफिक जेनरेट करना है.

क्या वीडियो असली है या फर्जी?

अभी तक इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि वायरल हो रहा वीडियो वास्तव में निक्को नटिविदाद का है. इंटरनेट पर मौजूद कई तकनीकी विश्लेषकों ने संकेत दिया है कि यह वीडियो 'डीपफेक' तकनीक का परिणाम हो सकता है. डीपफेक एक ऐसी एआई (AI) तकनीक है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के चेहरे को दूसरे व्यक्ति के शरीर पर डिजिटल रूप से आरोपित करने के लिए किया जाता है. सार्वजनिक हस्तियों को बदनाम करने के लिए अक्सर इस तकनीक का दुरुपयोग किया जा रहा है.

अभिनेता निक्को नटिविदाद का रुख

निक्को नटिविदाद, जो अपनी हाजिरजवाबी और मजाकिया स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, ने अतीत में भी इस तरह की अफवाहों का सामना किया है. उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के जरिए यह स्पष्ट किया है कि वे इस तरह के झूठे दावों पर ध्यान नहीं देते. अभिनेता ने अपने प्रशंसकों से अपील की है कि वे ऐसे संदिग्ध लिंक्स पर क्लिक न करें और न ही इन्हें साझा करें, क्योंकि ये केवल मनोरंजन जगत के लोगों की छवि खराब करने की कोशिश है.

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की चेतावनी

साइबर विशेषज्ञों ने आम जनता को आगाह किया है कि "लीक वीडियो" के नाम पर फैलने वाले लिंक अक्सर मैलवेयर से भरे होते हैं. इन पर क्लिक करने से यूजर का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो सकता है या उनके फोन में वायरस आ सकता है. कानून प्रवर्तन एजेंसियों का कहना है कि किसी की निजी सामग्री को बिना अनुमति के साझा करना या फर्जी कंटेंट बनाकर प्रसारित करना साइबर अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए जेल और भारी जुर्माना हो सकता है.

निक्को नटिविदाद फिलीपींस के एक लोकप्रिय स्टार हैं और 'इट्स शो टाइम' (It's Showtime) जैसे शो से उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली है. उनके प्रशंसक फिलहाल इस विवाद के बीच उनका समर्थन कर रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से इन फर्जी दावों को हटाने की मांग कर रहे हैं.