Baba Vanga Predictions: क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो रहा है? बाबा वेंगा की 2026 की डरावनी भविष्यवाणी फिर से सुर्खियों में क्यों है?

बाबा वेंगा (Photo Credits: Twitter)

मुंबई: हाल के दिनों में अमेरिका (US), इजराइल (Israel) और ईरान (Iran) के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है. इस भू-राजनीतिक संकट के बीच, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (Social Media) जैसे 'X' और इंस्टाग्राम (Instagram) पर बुल्गारियाई भविष्यवक्ता बाबा वेंगा (Bulgarian mystic Baba Vanga) की पुरानी भविष्यवाणियां तेजी से वायरल हो रही हैं. दावों में कहा जा रहा है कि बाबा वेंगा ने 2026 में एक बड़े वैश्विक संघर्ष की चेतावनी दी थी, जिसे लोग अब 'तीसरे विश्व युद्ध' से जोड़कर देख रहे हैं. यह भी पढ़ें: Baba Vanga 2026 Predictions: क्या सच होंगी बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां? 2025 के दावों की विफलता ने विश्वसनीयता पर खड़े किए गंभीर सवाल

'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' और बढ़ता तनाव

लोगों की इन आशंकाओं का मुख्य कारण 28 फरवरी को लॉन्च किया गया ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ है. यह अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान के सैन्य बुनियादी ढांचे पर किया गया एक संयुक्त हमला था. इसके जवाब में ईरान ने भी इज़राइल और बहरीन स्थित अमेरिकी सुविधाओं को निशाना बनाया है. इसके अलावा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने भी वैश्विक अनिश्चितता के माहौल को और अधिक हवा दी है, जिससे लोग इन भविष्यवाणियों में 'सत्य' खोजने का प्रयास कर रहे हैं.

कौन थीं बाबा वेंगा?

बाबा वेंगा (वेंगेलिया पांडेवा गुश्तेरोवा) का निधन 1996 में हो गया था, लेकिन उनके समर्थकों का दावा है कि उन्होंने 5079 तक की भविष्यवाणियां की थीं. समर्थक मानते हैं कि उन्होंने 9/11 के हमलों और कोविड-19 महामारी जैसी घटनाओं की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। हालाँकि, इतिहासकार और विशेषज्ञ इसे पूरी तरह खारिज करते हैं। उनका मानना है कि ये भविष्यवाणियां अक्सर अस्पष्ट होती हैं और उन्हें बाद में किसी भी बड़ी घटना के साथ जोड़ दिया जाता है.

विशेषज्ञ और अधिकारियों की चेतावनी

विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक संकट के समय लोग अक्सर अनिश्चितता से निपटने के लिए ऐसे पैटर्न ढूंढते हैं जो उन्हें एक 'बड़ा नैरेटिव' दें. सरकारें वर्तमान सैन्य कार्रवाइयों को स्थानीय क्षेत्रीय संघर्ष के रूप में देख रही हैं, न कि किसी समन्वित 'तीसरे विश्व युद्ध' के रूप में.

इस तरह की भ्रामक जानकारी को रोकने के लिए कई देशों ने सख्त कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बिना पुष्टि किए अफवाहें या डर पैदा करने वाली सामग्री (जैसे भविष्यवाणियां) साझा करने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है. यह भी पढ़ें: Baba Vanga 2026 Most Shocking Predictions: क्या 2026 में पश्चिमी देश खत्म हो जाएंगे? बाबा वंगा की 2026 के लिए की ये भविष्यवाणियां आपको हैरान कर देंगी!

आधिकारिक जानकारी पर करें भरोसा

हालांकि सोशल मीडिया पर 2026 में विनाश की बातें चल रही हैं, लेकिन स्वयं बाबा वेंगा की कथित भविष्यवाणियों में ही यह उल्लेख है कि दुनिया का अंत 5079 से पहले नहीं होगा। फिलहाल, अधिकारी जनता से अपील कर रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिति पर सटीक जानकारी के लिए केवल सरकारी और विश्वसनीय संचार माध्यमों पर ही भरोसा करें, न कि वायरल हो रही रहस्यमयी व्याख्याओं पर.