Sensex Update Today: ईरान पर हमलों के बाद शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 1,100 अंक टूटा; निवेशकों के करोड़ों रुपये डूबे

(Photo Credits Twitter)

Sensex Update Today: पश्चिम एशिया (West Asia) में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते संघर्ष का असर भारतीय शेयर बाजार पर सोमवार को साफ तौर पर दिखाई दिया. वैश्विक बाजारों में मची उथल-पुथल के बीच भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी भारी गिरावट (Gap-down) के साथ खुले. शुरुआती कारोबार में बीएसई (BSE) सेंसेक्स 1,100 अंक गिर गया, वहीं एनएसई (NSE) निफ्टी 50 में 330 अंकों की गिरावट दर्ज की गई. अमेरिकी और इजरायली सेना की संयुक्त कार्रवाई के बाद वैश्विक निवेशकों में डर का माहौल है, जिससे सुरक्षित निवेश की ओर रुझान बढ़ा है. यह भी पढ़े: Sensex Update: आरबीआई एमपीसी के निर्णय से पहले सेंसेक्स मामूली गिरावट के साथ बंद, बैंकिंग शेयरों में हुई खरीदारी

रियलटी-मीडिया सेक्टर में भारी बिकवाली

बाजार में चौतरफा बिकवाली के बीच मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं. सेक्टर के लिहाज से देखें तो 'निफ्टी रियल्टी' में सबसे ज्यादा गिरावट आई है.

रियल्टी शेयर: सिग्नेचर ग्लोबल, गोदरेज प्रॉपर्टीज और लोढ़ा डेवलपर्स के शेयरों में ओपनिंग के साथ ही बड़ी गिरावट देखी गई.

अन्य प्रभावित सेक्टर: रियल्टी के बाद निफ्टी मीडिया, निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स में भी कमजोरी दर्ज की गई है.

टॉप लूजर्स और गेनर्स

बाजार खुलने पर अकी इंडिया लिमिटेड, राजेश एक्सपोर्ट्स, इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो) और बिड़ला कॉर्पोरेशन टॉप लूजर्स की सूची में शामिल रहे. दूसरी ओर, रक्षा और कीमती धातुओं से जुड़ी कंपनियों जैसे भारत डायनेमिक्स, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज और एमसीएक्स (MCX) के शेयरों में तेजी देखी गई, क्योंकि निवेशक युद्ध के समय इन क्षेत्रों को सुरक्षित मान रहे हैं.

रुपया और कच्चे तेल पर असर

शेयर बाजार के साथ-साथ भारतीय रुपये में भी गिरावट आई है. सोमवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 91.26 पर खुला, जो शुक्रवार को 90.98 पर बंद हुआ था. वहीं, कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में उछाल आया है. ब्रेंट क्रूड की कीमतों में तेजी से वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ने की आशंका गहरा गई है, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है.

वैश्विक बाजारों का हाल और डोनाल्ड ट्रंप का बयान

अमेरिकी शेयर बाजार के वायदा (Futures) भी रात भर के कारोबार में 1% तक नीचे गिर गए. मध्य पूर्व के तनाव को देखते हुए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अबू धाबी और दुबई के वित्तीय बाजारों में सोमवार और मंगलवार के लिए ट्रेडिंग निलंबित कर दी है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक साक्षात्कार में संकेत दिया है कि यह संघर्ष "चार से पांच सप्ताह" तक चल सकता है. उन्होंने अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेने का संकल्प दोहराया है. इस बयान ने निवेशकों की उन चिंताओं को और बढ़ा दिया है कि यह युद्ध लंबा खिंच सकता है.

विशेषज्ञों की राय

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि जब तक भू-राजनीतिक अनिश्चितता बनी रहेगी, तब तक बाजार में उतार-चढ़ाव (Volatility) अधिक रहेगा. निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे फिलहाल आक्रामक खरीदारी से बचें और वैश्विक घटनाक्रमों पर नजर रखें.