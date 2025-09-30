Sensex Update: आरबीआई एमपीसी के निर्णय से पहले सेंसेक्स मामूली गिरावट के साथ बंद, बैंकिंग शेयरों में हुई खरीदारी

(Photo: X)

मुंबई, 30 सितंबर : भारतीय शेयर बाजार मंगलवार के कारोबारी सत्र में मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ. दिन के अंत में सेंसेक्स 97.32 अंक या 0.12 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 80,267.62 और निफ्टी 23.80 अंक या 0.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,611.10 पर था. बाजार के रुझान के उलट निफ्टी बैंक तेजी के साथ बंद हुआ. निफ्टी बैंक 174.85 अंक या 0.32 प्रतिशत की तेजी के साथ 54,635.85 पर था. बैंकिंग के अलावा निफ्टी ऑटो (0.40 प्रतिशत), निफ्टी मेटल (1.16 प्रतिशत), निफ्टी कमोडिटी (0.38 प्रतिशत) और निफ्टी पीएसई (0.28 प्रतिशत) की तेजी के साथ बंद हुआ.

दूसरी तरफ निफ्टी आईटी (0.11 प्रतिशत), निफ्टी फार्मा (0.10 प्रतिशत), निफ्टी एफएमसीजी (0.43 प्रतिशत), निफ्टी रियल्टी (0.82 प्रतिशत) और निफ्टी मीडिया (1.23 प्रतिशत) की गिरावट के साथ बंद हुए. मिडकैप और स्मॉलकैप में मिलाजुला कारोबार हुआ. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 3.85 अंक की मामूली गिरावट के साथ 56,529.30 पर बंद हुआ. निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 14.10 अंक या 0.08 प्रतिशत की तेजी के साथ 17,562.75 पर बंद हुआ. भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत तेजी के साथ हुई थी. सुबह 9:33 पर सेंसेक्स 131 अंक या 0.16 प्रतिशत बढ़कर 80,496 और निफ्टी 42 अंक या 0.17 प्रतिशत की मजबूती के साथ 24,677 पर था. यह भी पढ़ें :Rajnath Singh On Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर प्रमाण है, जब तीनों सेनाएं साथ आती हैं तो ताकत कितनी बढ़ जाती है; राजनाथ सिंह

सेंसेक्स पैक में अल्ट्राटेक सीमेंट, अदाणी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स, बीईएल, बजाज फाइनेंस, एचयूएल, एमएंडएम, सन फार्मा, एशियन पेंट्स, एसबीआई, मारुति सुजुकी, इटरनल (जोमैटो), कोटक महिंद्रा बैंक और इन्फोसिस टॉप गेनर्स थे. आईटीसी, भारती एयरटेल, ट्रेंट, बजाज फिनसर्व, टाइटन, टेक महिंद्रा, एलएंडटी, टीसीएस, टाटा स्टील, पावर ग्रिड और एचसीएल टेक टॉप लूजर्स थे. बाजार के जानकारों ने कहा कि मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था. इसकी वजह आरबीआई एमपीसी के निर्णय से पहले निवेशकों का सर्तक रहना है.

उन्होंने आगे कहा कि बाजार भविष्य की ब्याज दरों की दिशा जानने के लिए आरबीआई की टिप्पणी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, हालांकि दरों पर यथास्थिति बरकरार रहने की उम्मीद है. निकट भविष्य में बाजार का दृष्टिकोण सतर्क बना हुआ है, और कीमतों में उतार-चढ़ाव सीमित दायरे में रहने की संभावना है.