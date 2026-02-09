SBI Share Price Surges: एसबीआई तीसरी तिमाही नतीजे , रिकॉर्ड ₹21,028 करोड़ का मुनाफा, शेयर में 6% की जबरदस्त तेजी

sbi share price

मुंबई: देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के लिए ऐतिहासिक वित्तीय नतीजे घोषित किए हैं. बैंक का स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 24.5% बढ़कर ₹21,028.15 करोड़ हो गया है, जो बैंक के इतिहास में किसी भी तिमाही का सबसे अधिक मुनाफा है. इस दमदार प्रदर्शन के दम पर सोमवार, 9 फरवरी को शेयर बाजार खुलते ही एसबीआई के शेयरों में जबरदस्त लिवाली देखी गई और शेयर की कीमत 6% के करीब उछलकर ₹1,128 के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई.

रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा और मुख्य वित्तीय आंकड़े

एसबीआई के चेयरमैन सी.एस. शेट्टी द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, बैंक की शुद्ध ब्याज आय (NII) भी सालाना आधार पर 9% बढ़कर ₹45,190 करोड़ रही. बैंक का परिचालन लाभ (Operating Profit) तो और भी प्रभावशाली रहा, जिसमें 39.54% की वृद्धि दर्ज की गई और यह ₹32,862 करोड़ पर पहुंच गया.

मुनाफे में इस बड़ी उछाल का एक मुख्य कारण एसबीआई म्यूचुअल फंड (SBI Mutual Fund) से प्राप्त ₹2,200 करोड़ का विशेष लाभांश (Special Dividend) भी रहा. इसके अतिरिक्त, बैंक का कुल कारोबार अब 103 लाख करोड़ रुपये के जादुई आंकड़े को पार कर गया है.

परिसंपत्ति गुणवत्ता (Asset Quality) में बड़ा सुधार

बैंक के लिए सबसे राहत की बात उसकी परिसंपत्ति गुणवत्ता में आया निरंतर सुधार है.

Gross NPA: बैंक का ग्रॉस एनपीए अनुपात सुधरकर 1.57% पर आ गया है, जो पिछले वर्ष इसी तिमाही में 2.07% था.

Net NPA: नेट एनपीए भी गिरकर 0.39% रह गया है, जो पिछले दो दशकों का सबसे निचला स्तर है.

प्रोविजन कवरेज रेशियो (PCR): बैंक का पीसीआर 75.54% पर मजबूत बना हुआ है, जो भविष्य के किसी भी जोखिम से निपटने के लिए बैंक की मजबूती को दर्शाता है.

लोन और डिपॉजिट ग्रोथ

बैंक की लोन बुक में 15.14% की मजबूत वृद्धि देखी गई है. विशेष रूप से एसएमई (SME) क्षेत्र में 21% और कृषि ऋण में 16.5% की वृद्धि हुई है. हालांकि, जमा राशि (Deposits) की वृद्धि दर थोड़ी धीमी रही, जो सालाना आधार पर 9% बढ़कर ₹57 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंच गई. चेयरमैन शेट्टी ने संकेत दिया कि बैंक अपनी लोन ग्रोथ गाइडेंस को 12-14% से बढ़ाकर 13-15% कर सकता है.

शेयर बाजार की प्रतिक्रिया

शानदार नतीजों और ब्रोकरेज फर्मों द्वारा टारगेट प्राइस बढ़ाए जाने के बाद, 9 फरवरी को निवेशकों ने जमकर खरीदारी की. एसबीआई का शेयर अपने पिछले बंद भाव ₹1,066.40 से बढ़कर ₹1,128.70 के उच्चतम स्तर को छू गया. विश्लेषकों का मानना है कि डिजिटल बैंकिंग (YONO) के बढ़ते प्रभाव और मजबूत बैलेंस शीट के कारण बैंक का भविष्य उज्ज्वल दिखाई दे रहा है.