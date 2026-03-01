Harsh Goenka: मुंबई मेट्रो 3 की तारीफ में हर्ष गोयनका के कसीदे, ट्रेवल के बाद फोटो पोस्ट कर बोले – पेरिस, लंदन और न्यूयॉर्क से बेहतर अनुभव

(Photo Credits Twitter)

Harsh Goenka Praises Mumbai Metro 3: मशहूर उद्योगपति हर्ष गोयनका ने मुंबई की पहली पूरी तरह से अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन (एक्वा लाइन 3) की जमकर सराहना की है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर अपने सफर का अनुभव साझा करते हुए गोयनका ने इसे वैश्विक स्तर का बताया. उन्होंने कहा कि हालांकि उन्होंने पेरिस, लंदन और न्यूयॉर्क जैसी वैश्विक राजधानियों की मेट्रो में सफर किया है, लेकिन मुंबई मेट्रो 3 का अनुभव निश्चित रूप से उन सबसे बेहतर रहा.

स्वच्छता और समयबद्धता ने जीता दिल

गोयनका ने बताया कि वह पहली बार मुंबई मेट्रो में सफर कर रहे थे और वहां की व्यवस्था देखकर सुखद आश्चर्यचकित रह गए. उन्होंने मेट्रो स्टेशन को 'स्पॉटलेस' (बिल्कुल साफ) बताया और कहा कि ट्रेन अपने निर्धारित समय पर आई. उनके अनुसार, पूरी प्रणाली बहुत ही कुशल, व्यवस्थित और भीड़भाड़ से मुक्त थी. Mumbai Metro 3: मुंबई मेट्रो 3 ने दादर-सिद्धिविनायक स्टेशनों के लिए जारी की एडवाइजरी, 5-7 दिसंबर तक खास एंट्री और एग्जिट पॉइंट रहेंगे चालू

हर्ष गोयनका ने की मेट्रो में सफ़र

Yesterday, for the first time, I travelled on the Mumbai Metro. I must confess, I was pleasantly surprised. The station was spotless. The train arrived exactly on time. It was efficient, organized, and remarkably uncrowded. And bumping into my office colleagues was a special… pic.twitter.com/YtMFHk8C1f — Harsh Goenka (@hvgoenka) February 28, 2026

सड़कों की गुणवत्ता पर उठाए सवाल

मेट्रो की तारीफ करने के साथ ही हर्ष गोयनका ने मुंबई की सड़कों की बदहाल स्थिति पर भी प्रशासन को घेरा. उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा, "अगर हम विश्व स्तरीय मेट्रो प्रणाली बना सकते हैं और उसका रखरखाव कर सकते हैं, तो हम अपनी सड़कों के लिए भी उसी मानक की मांग क्यों नहीं कर सकते?" उनकी यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोर रही है, क्योंकि मुंबईवासी लंबे समय से गड्ढों और खराब सड़कों की समस्या से जूझ रहे हैं.

मेट्रो लाइन 3: एक नज़र में

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2025 को वर्ली से कफ परेड के बीच अंतिम खंड का उद्घाटन किया था. इसके साथ ही 33.5 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर पूरी तरह से जनता के लिए खोल दिया गया.

कुल स्टेशन: 27 (जिसमें 26 भूमिगत हैं).

प्रमुख जुड़ाव: यह लाइन वर्ली, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) और कफ परेड जैसे प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों को जोड़ती है.

रिकॉर्ड सफर: 2 फरवरी 2026 तक इस मेट्रो लाइन ने 3 करोड़ सवारी (Rides) का आंकड़ा पार कर लिया है.

यातायात और यात्रियों पर प्रभाव

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर के महीने में ही इस लाइन पर कुल 38.63 लाख यात्रियों ने सफर किया, जो रोजाना औसतन 1.41 लाख का आंकड़ा है. ट्रैफिक पुलिस द्वारा पिछले साल किए गए एक सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि मेट्रो के शुरू होने के बाद से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) क्षेत्र के आसपास यातायात की भीड़ में 30 प्रतिशत की कमी आई है.