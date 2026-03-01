India vs West Indies, T20 World Cup 2026 52nd Match Toss Winner Prediction: कोलकाता में भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 52nd Match Toss Winner Prediction: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 52वां मुकाबला आज यानी 1 मार्च को भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. यह मैच सुपर-8 के ग्रुप-1 का निर्णायक मुकाबला है, जहां जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी, जबकि हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कप्तानी सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहे हैं, जबकि वेस्टइंडीज की कमान शाई होप (Shai Hope) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Zimbabwe vs South Africa T20 World Cup Stats: टी20 वर्ल्ड कप और टी20 इंटरनेशनल में एक-दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है जिम्बाब्वे बनाम दक्षिण अफ्रीका का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

भारत की टीम पिछले मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी. टीम के पास सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल टीम को मजबूती देते हैं.

दूसरी ओर वेस्टइंडीज की टीम भी मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप के साथ मैदान में उतरेगी. ब्रैंडन किंग, शिमरोन हेटमायर और रोवमैन पॉवेल जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदल सकते हैं, जबकि गेंदबाजी में अकील होसेन और शमार जोसेफ अहम भूमिका निभाएंगे.

भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs WI T20I Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 30 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत ने 19 मैच जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज को 10 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है. हालांकि टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ बेहतर रहा है.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

यह मुकाबला ईडन गार्डन्स, कोलकाता में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, जहां हाई-स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं. रात के मैच में ओस का असर भी देखने को मिल सकता है, जिससे लक्ष्य का पीछा करना आसान हो सकता है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज में कौन होगा टॉस का बॉस? (IND vs WI Toss Winner Prediction)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेले गए पिछले 30 मैच में टीम इंडिया ने 14 बार टॉस जीता था, जबकि वेस्टइंडीज की टीम ने 16 बार टॉस अपने नाम नहीं किया हैं. आज के रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया टॉस जीत सकती हैं. टॉस की भविष्यवाणी पिछले टॉस परिणामों पर आधारित है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs WI 52nd Match Playing Prediction)

भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती.

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), ब्रैंडन किंग, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, रोस्टन चेस, शेरफेन रदरफोर्ड, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, अकील होसेन, शमार जोसेफ, जेडन सील्स.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.