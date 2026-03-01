Holi Special Trains 2026: होली पर मध्य रेलवे का बड़ा तोहफा, मुंबई, मडगांव, हटिया और पुणे-दानापुर के बीच चलाएगी 18 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें

(Photo Credits ANI)

Holi Special Trains 2026: आगामी होली के त्योहार के दौरान यात्रियों की संभावित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मध्य रेल (Central Railway) ने विशेष तैयारी की है. रेलवे द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT), लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) और पुणे से मडगांव, हटिया और दानापुर के बीच 18 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है. इन ट्रेनों के संचालन से उत्तर भारत और कोंकण क्षेत्र की ओर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. यह भी पढ़े: Holi Special Trains:होली पर रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! यूपी, बिहार, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के लिए 48 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान, जानें रूट और टाइमिंग

1. मुंबई-मडगांव-मुंबई रूट पर विशेष सेवाएं

कोंकण जाने वाले यात्रियों के लिए दो अलग-अलग विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं:

CSMT- मडगांव एसी स्पेशल (4 सेवाएं ): ट्रेन संख्या 01049 दिनांक 3 और 6 मार्च को CSMT से रात 00:30 बजे प्रस्थान करेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 01050 इन्हीं तारीखों को मडगांव से शाम 16:30 बजे रवाना होगी. यह पूरी तरह से एसी 3-टियर इकोनॉमी कोच वाली ट्रेन होगी.

2. हटिया और दानापुर के लिए अतिरिक्त ट्रेनें

बिहार और झारखंड जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने निम्नलिखित व्यवस्था की है:

LTT- हटिया -LTT स्पेशल (4 सेवाएं ): ट्रेन संख्या 08610 दिनांक 4 और 11 मार्च को सुबह 05:00 बजे LTT से रवाना होगी. वापसी में ट्रेन 08609 हटिया से 2 और 9 मार्च को शाम 16:20 बजे चलेगी. यह ट्रेन भुसावल, नागपुर और रायपुर होते हुए जाएगी.

बुकिंग और आरक्षण संबंधी जानकारी

इन विशेष ट्रेनों में सफर करने के लिए यात्री विभिन्न माध्यमों से टिकट बुक कर सकते हैं:

बुकिंग स्टेटस : ट्रेन संख्या 01047, 01049 और 01479 के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है. ट्रेन संख्या 08610 के लिए बुकिंग 2 मार्च 2026 से शुरू होगी.

ट्रेन संख्या 01047, 01049 और 01479 के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है. ट्रेन संख्या 08610 के लिए बुकिंग 2 मार्च 2026 से शुरू होगी. प्लेटफॉर्म : टिकट IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट (www.irctc.co.in) और सभी कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों पर उपलब्ध हैं.

टिकट IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट (www.irctc.co.in) और सभी कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों पर उपलब्ध हैं. डिजिटल विकल्प: यात्री टिकट बुकिंग के लिए नए 'RailOne' ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं. अनारक्षित टिकटों के लिए UTS प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है.

यात्रियों के लिए सुझाव

रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पहले ट्रेनों के ठहराव और विस्तृत समय सारणी की जांच www.enquiry.indianrail.gov.in पर या NTES ऐप के माध्यम से अवश्य कर लें. त्योहार के समय भीड़ से बचने के लिए समय से स्टेशन पहुंचने और अधिकृत चैनलों से ही टिकट खरीदने की सलाह दी गई है.