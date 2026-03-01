Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? कोलकाता में भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच अहम मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

भारत बनाम वेस्टइंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team, ICC Men's T20 World Cup 2026 52nd Match Satta Bazar Favorite Team: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 52वां मुकाबला आज यानी 1 मार्च को भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. यह मैच सुपर-8 के ग्रुप-1 का अहम मुकाबला है, जहां जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कप्तानी सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहे हैं, जबकि वेस्टइंडीज की कमान शाई होप (Shai Hope) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Zimbabwe vs South Africa, T20 World Cup 2026 51st Match Scorecard: दिल्ली में जिम्बाब्वे ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 154 रनों का लक्ष्य, सिकंदर रज़ा ने खेली आतिशी पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

भारत की टीम पिछले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई है. टीम के लिए सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव गेंदबाजी में लगातार प्रभावी रहे हैं. घरेलू परिस्थितियों और मजबूत संतुलित टीम संयोजन के कारण भारत इस मुकाबले में मजबूत दावेदार माना जा रहा है.

दूसरी ओर वेस्टइंडीज की टीम भी खतरनाक नजर आ रही है. टीम के पास शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल और ब्रैंडन किंग जैसे विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद हैं, जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में जेसन होल्डर और अकील होसेन टीम के प्रमुख हथियार हैं. वेस्टइंडीज की टीम बड़े मैचों में उलटफेर करने के लिए जानी जाती है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs WI T20I Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 30 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत ने 19 मैच जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज को 10 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज मैच पर सट्टा बाजार गर्म (IND vs WI Satta Bazar)

इस अहम मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है. सट्टा बाजार के अनुसार भारत की टीम इस मुकाबले में फेवरेट मानी जा रही है. घरेलू परिस्थितियों का फायदा, मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप और बेहतर हेड-टू-हेड रिकॉर्ड भारत के पक्ष में जा रहा है, जिसके चलते उन पर कम भाव चल रहा है.

हालांकि वेस्टइंडीज की टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता. शिमरोन हेटमायर की आक्रामक बल्लेबाजी और जेसन होल्डर का ऑलराउंड प्रदर्शन भारत के लिए चुनौती बन सकता है. ऐसे में मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है और मैच के दौरान भाव में बदलाव संभव है. क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, जहां किसी भी टीम के पास जीत का मौका होता है.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा या जुआ जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.