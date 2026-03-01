Australia Women vs India Women, 3rd ODI Match Video Highlights: होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 185 रनों से रौंदा, सीरीज में 3-0 से किया क्लीन स्वीप; यहां देखें AUS W बनाम IND W मैच का वीडियो हाइलाइट्स

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 3rd ODI Full Highlights: भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीसरा वनडे मुकाबला आज यानी 1 मार्च 2026 को होबार्ट (Hobart) के बेलरिव ओवल (Bellerive Oval) में खेला गया. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टीम इंडिया को 185 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया. अब दोनों टीमों के बीच इस दौरे का एकमात्र टेस्ट मैच 6 मार्च से खेला जाएगा. इस सीरीज में भारत महिला टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रही थीं, जबकि ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कमान एलिसा हीली (Alyssa Healy) के हाथों में था. यह भी पढ़ें: India T20 World Cup At Eden Gardens: टी20 वर्ल्ड कप में ईडन गार्डन स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया का प्रदर्शन, यहां देखें 'मेन इन ब्लू' के आकंड़ें

ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का हाइलाइट्स (Australia Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team Match Highlights)

इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 32 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. इसके बाद एलिसा हीली और जॉर्जिया वोल ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 136 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में सात विकेट खोकर 409 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान एलिसा हीली ने सबसे ज्यादा 158 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान एलिसा हीली ने महज 98 गेंदों पर 27 चौके और दो छक्के लगाई. एलिसा हीली के अलावा बेथ मूनी ने नाबाद 106 रन बनाए.

दूसरी तरफ, टीम इंडिया को काशवी गौतम ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. टीम इंडिया की ओर से श्री चरणी और स्नेह राणा ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. श्री चरणी और स्नेह राणा के अलावा रेणुका सिंह ठाकुर, काशवी गौतम और दीप्ति शर्मा ने एक-एक विकेट चटकाए. टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया का आगाज निराशाजनक रहा और महज आठ रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. टीम इंडिया 45.1 ओवर में महज 224 रन बनाकर सिमट गई. टीम इंडिया की तरफ से स्नेह राणा ने सबसे ज्यादा 44 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान स्नेह राणा ने 74 गेंदों पर छह चौके लगाए. स्नेह राणा के अलावा जेमिमा रोड्रिग्स ने 42 रन बटोरे.

वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम को निकोला केरी ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से अलाना किंग ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. अलाना किंग के अलावा जॉर्जिया वेयरहैम ने दो विकेट चटकाए. भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एक मात्र टेस्ट मैच शुक्रवार यानी 6 मार्च से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पर्थ (Perth) के पर्थ स्टेडियम (Perth Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:50 बजे से शुरू होगा.

नोट: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.