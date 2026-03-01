Australia Women vs India Women, 3rd ODI Match Preview: आज ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला के बीच खेला जाएगा अहम मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

Australia Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 3rd ODI Match Preview Details: भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीसरा वनडे मुकाबला आज यानी 1 मार्च 2026 को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला होबार्ट (Hobart) के बेलरिव ओवल (Bellerive Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:20 बजे से शुरू होगा. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम इस सीरीज में पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है और क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरेगी, जबकि भारत महिला टीम इस मुकाबले को जीतकर सम्मान बचाने और वापसी करने की कोशिश करेगी. इस सीरीज में भारत महिला टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रही हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की अगुवाई एलिसा हीली (Alyssa Healy) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Pakistan vs Sri Lanka, T20 World Cup 2026 50th Match Weather Update: पललेकेले में पाकिस्तान बनाम श्रीलंका मुकाबले में मौसम बनेगा अहम फैक्टर या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का लुफ्त? यहां जानें मौसम का हाल

पिछले दोनों मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को दबाव में रखा है. उनकी बल्लेबाजी यूनिट लगातार बड़े स्कोर बनाने में सफल रही है और गेंदबाजों ने भी अहम मौकों पर विकेट लेकर मैच पर पकड़ बनाए रखी. वहीं भारत महिला टीम की बल्लेबाजी अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई है. ऐसे में स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर जैसे अनुभवी खिलाड़ियों से टीम को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर और स्नेह राणा की भूमिका अहम रहने वाली है.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला ODI हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS W vs IND W ODI Head To Head Record)

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया महिला और भारत महिला टीम के बीच अब तक 63 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने 51 मैच जीते हैं, जबकि भारत महिला टीम को 12 मुकाबलों में जीत मिली है. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ काफी मजबूत रहा है.

बेलरिव ओवल, होबार्ट की पिच रिपोर्ट (Bellerive Oval Pitch Report)

होबार्ट के बेलरिव ओवल की पिच शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, जहां नई गेंद से स्विंग और अतिरिक्त उछाल देखने को मिल सकता है. पावरप्ले के बाद बल्लेबाजों को पिच पर सेट होने का मौका मिलता है और रन बनाना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला के बीच रोमांचक मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (AUS W vs IND W Key Players To Watch Out): स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, एलिसा हीली, बेथ मूनी और एशले गार्डनर जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदल सकते हैं. इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सभी की निगाहें रहेंगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (Mini Battle): स्मृति मंधाना और मेगन शुट के बीच नई गेंद से मुकाबला काफी अहम होगा. वहीं हरमनप्रीत कौर और एशले गार्डनर के बीच मिडिल ओवर्स की टक्कर भी मैच का परिणाम तय कर सकती है.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला के बीच तीसरा वनडे कब और कहां खेला जाएगा? (AUS W vs IND W 3rd ODI Date And Venue)

ऑस्ट्रेलिया महिला और भारत महिला टीम के बीच तीसरा वनडे मुकाबला आज बेलरिव ओवल, होबार्ट में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:20 बजे से शुरू होगा. टॉस मैच शुरू होने से लगभग 30 मिनट पहले होगा.

भारत में ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला तीसरे वनडे का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (AUS W vs IND W 3rd ODI Live TV Channel Telecast In India)

इस मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) के चैनलों पर लाइव देखा जा सकता है.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला के बीच तीसरे वनडे की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग भारत में कहां देखें? (Where To Watch AUS W vs IND W 3rd ODI Live Streaming In India)

इस मुकाबले की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग आप जियोहॉटस्टार (JioHotstar) ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AUS W vs IND W 3rd ODI Playing Prediction)

ऑस्ट्रेलिया महिला: एलिसा हीली (कप्तान), बेथ मूनी (विकेटकीपर), फोएबे लिचफील्ड, जॉर्जिया वोल, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, टहलिया मैकग्राथ, निकोला केरी, अलाना किंग, मेगन शुट और डार्सी ब्राउन.

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, काश्वी गौतम, रेणुका सिंह ठाकुर और हरलीन देओल.

नोट: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.