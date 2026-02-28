Australia Women vs India Women ODI Stats: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक-दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है भारत महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

Australia Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 3rd ODI Stats: भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीसरा वनडे मुकाबला कल यानी 1 मार्च 2026 को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला होबार्ट (Hobart) के बेलरिव ओवल (Bellerive Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:20 बजे से शुरू होगा. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम इस सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है और क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरेगी, जबकि भारत महिला टीम इस मुकाबले को जीतकर सम्मान बचाने की कोशिश करेगी. भारत महिला टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रही हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कमान एलिसा हीली (Alyssa Healy) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Australia Women vs India Women, 3rd ODI 2026 Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला के बीच तीसरा वनडे? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

मौजूदा सीरीज में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों मुकाबले अपने नाम किए हैं. उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है. दूसरी ओर भारत महिला टीम को वापसी के लिए अपने बल्लेबाजों और गेंदबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

भारत महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND-W vs AUS-W ODI Head To Head Record)

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत महिला और ऑस्ट्रेलिया महिला टीमों के बीच अब तक 63 मुकाबले खेले गए हैं.

ऑस्ट्रेलिया महिला की जीत: 51

भारत महिला की जीत: 12

टाई/नो रिजल्ट: 0

आंकड़ों के अनुसार वनडे फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ काफी मजबूत रहा है.

ऑस्ट्रेलिया में भारत महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND-W vs AUS-W ODI Record in Australia)

ऑस्ट्रेलिया की धरती पर दोनों टीमों के बीच अब तक 21 मुकाबले खेले गए हैं.

ऑस्ट्रेलिया महिला की जीत: 17

भारत महिला की जीत: 4

घरेलू परिस्थितियों में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम का दबदबा साफ नजर आता है.

वनडे में भारत महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला के टॉप रन स्कोरर (Most Runs in IND-W vs AUS-W ODIs)

मिताली राज (भारत) – 37 मैच, 1123 रन, सर्वाधिक स्कोर 89

स्मृति मंधाना (भारत) – 22+ मैच, 1000+ रन, सर्वाधिक स्कोर 125

एलिस पेरी (ऑस्ट्रेलिया) – 32 मैच, 988 रन, सर्वाधिक स्कोर 105

इन आंकड़ों से साफ है कि भारतीय टीम के लिए स्मृति मंधाना बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभाती हैं.

वनडे में भारत महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला के टॉप विकेट-टेकर (Most Wickets in IND-W vs AUS-W ODIs)

लिसा स्थालेकर (ऑस्ट्रेलिया) – 26 मैच, 36 विकेट, सर्वश्रेष्ठ 4/20

एलिस पेरी (ऑस्ट्रेलिया) – 32 मैच, 32 विकेट, सर्वश्रेष्ठ 5/19

झूलन गोस्वामी (भारत) – 33 मैच, 30 विकेट, सर्वश्रेष्ठ 3/6

इन आंकड़ों के अनुसार गेंदबाजी में भी ऑस्ट्रेलिया महिला टीम का रिकॉर्ड मजबूत रहा है.

दिलचस्प आंकड़े (Interesting Stats)

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने भारत के खिलाफ खेले गए 63 में से 51 वनडे मुकाबले जीते हैं. ऑस्ट्रेलिया की घरेलू परिस्थितियों में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा है. वहीं भारत महिला टीम के लिए स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर जैसे खिलाड़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं.

कौन है ज्यादा मजबूत?

हेड टू हेड आंकड़ों और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया महिला टीम का पलड़ा भारी नजर आता है. हालांकि भारत महिला टीम के पास स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा जैसे मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं, जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं.

नोट: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से जुड़े सभी मैचों का लाइव स्कोरकार्ड और अपडेट आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.