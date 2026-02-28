India vs West Indies, T20 World Cup 2026 52nd Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा टीम इंडिया बनाम वेस्टइंडीज के बीच सुपर-8 का महामुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

Indian National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 52nd Match Date And Time: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 52वां मुकाबला रविवार यानी 1 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. यह मैच सुपर-8 ग्रुप-1 का बेहद अहम मुकाबला है, जहां जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी, जबकि हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है. टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के हाथों में है, जबकि वेस्टइंडीज की अगुवाई शाई होप (Shai Hope) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan vs Sri Lanka, 50th Match Scorecard: पललेकेले में पाकिस्तान ने श्रीलंका के सामने रखा 213 रनों का टारगेट, साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

टीम इंडिया पिछले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई है और बल्लेबाजी क्रम ने अच्छी लय हासिल की है. भारतीय टीम के पास सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह जैसे विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव विपक्षी बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल सकते हैं. दूसरी ओर वेस्टइंडीज की टीम भी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, जिसमें शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल और ब्रैंडन किंग जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. ऐसे में यह मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है.

टीम इंडिया बनाम वेस्टइंडीज टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs WI T20I Head To Head Record)

टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच अब तक कुल 30 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है.

भारत की जीत: 19

वेस्टइंडीज की जीत: 10

नो रिजल्ट: 1

हालांकि टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ बेहतर रहा है और उन्होंने 2016 सेमीफाइनल में भारत को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी.

IND vs WI 52nd Match 2026 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी:

मैच: टीम इंडिया बनाम वेस्टइंडीज

स्टेडियम: ईडन गार्डन्स, कोलकाता

मैच की तारीख: 1 मार्च 2026 (07:00 PM)

लाइव स्ट्रीमिंग (भारत में): JioHotstar, Star Sports Network पर उपलब्ध होगी.

टीम इंडिया बनाम वेस्टइंडीज के बीच 52वां मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (IND vs WI T20 World Cup 52nd Match Date And Venue)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 52वां मुकाबला रविवार यानी 1 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच ईडन गार्डन्स, कोलकाता में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से शुरू होगा. टॉस शाम 6:30 बजे होगा.

भारत में टीम इंडिया बनाम वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले 52वें मुकाबले का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (IND vs WI T20 World Cup 52nd Match Live TV Channel Telecast In India)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस अहम मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देखा जा सकता है.

टीम इंडिया बनाम वेस्टइंडीज के बीच 52वें मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग भारत में कहां देखें? (Where To Watch IND vs WI T20 World Cup 52nd Match Live Streaming In India)

भारत और वेस्टइंडीज के बीच इस मुकाबले की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप (JioHotstar App) और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs WI 52nd Match Playing Prediction)

टीम इंडिया: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), ब्रैंडन किंग, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, रोस्टन चेज, शेरफेन रदरफोर्ड, जेसन होल्डर, अकील होसेन, गुडाकेश मोती, शमर जोसेफ और जेडन सील्स.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.