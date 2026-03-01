India vs West Indies, 52nd Match Scorecard: रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह, संजू सैमसन ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें IND बनाम WI मैच का स्कोरकार्ड

संजू सैमसन (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team, 52nd Match Scorecard Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 52वां मुकाबला आज यानी 1 मार्च को भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज की टीम को पांच विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली हैं. अब इंग्लैंड बनाम के बीच टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा. वहीं, वेस्टइंडीज की टीम की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के हाथों में है, जबकि वेस्टइंडीज की अगुवाई शाई होप (Shai Hope) कर रहे थे. यह भी पढ़ें: India vs West Indies, 52nd Match Scorecard: कोलकाता में वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया के सामने रखा 196 रनों का टारगेट, रोवमैन पॉवेल और जेसन होल्डर ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 68 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट खोकर 195 रन बनाए. वेस्टइंडीज की तरफ से रोस्टन चेज़ ने सबसे ज्यादा 40 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान रोस्टन चेज़ ने महज 25 गेंदों पर पांच चौका और एक छक्का लगाए. रोस्टन चेज़ के अलावा जेसन होल्डर ने नाबाद 37 रन बनाए.

दूसरी तरफ, टीम इंडिया को वरुण चक्रवर्ती ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. टीम इंडिया की ओर से जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. जसप्रीत बुमराह के अलावा वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या ने एक-एक विकेट चटकाए. टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 196 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया का आगाज निराशाजनक रहा और महज 30 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. टीम इंडिया ने 19.2 ओवर में पांच विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन ने सबसे ज्यादा नाबाद 97 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान संजू सैमसन ने महज 50 गेंदों पर 11 चौके और चार छक्के लगाए. संजू सैमसन के अलावा तिलक वर्मा ने 27 रन बटोरे.

वहीं, वेस्टइंडीज की टीम को अकील होसेन ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. वेस्टइंडीज की ओर से जेसन होल्डर और शमर जोसेफ ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. जेसन होल्डर और शमर जोसेफ के अलावा अकील होसेन ने एक विकेट चटकाए. टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला गुरूवार यानी 5 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी: 195/4, 20 ओवर (शाई होप 32 रन, रोस्टन चेज़ 40 रन, शिम्रोन हेटमायर 27 रन, शेरफेन रदरफोर्ड 14 रन, रोवमैन पॉवेल नाबाद 34 रन और जेसन होल्डर नाबाद 37 रन.)

टीम इंडिया की गेंदबाजी: (वरुण चक्रवर्ती 1 विकेट, जसप्रीत बुमराह 2 विकेट और हार्दिक पांड्या 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 199/5, 19.2 ओवर (संजू सैमसन नाबाद 97 रन, अभिषेक शर्मा 10 रन, ईशान किशन 10 रन, सूर्यकुमार यादव 18 रन, तिलक वर्मा 27 रन, हार्दिक पांड्या 17 रन और शिवम दुबे नाबाद 8 रन, अक्षर पटेल रन, अर्शदीप सिंह रन, वरुण चक्रवर्ती रन और जसप्रीत बुमराह रन.)

वेस्टइंडीज की गेंदबाजी: (अकील होसेन 1 विकेट, जेसन होल्डर 2 विकेट और शमर जोसेफ 2 विकेट).

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस 52वें मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.