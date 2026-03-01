Saharanpur Shocker: रेप केस से बचने के लिए युवक ने रची खुद की मौत की साजिश, कर्जदार की हत्या कर कार में जलाया शव; चार आरोपी गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

सहारनपुर, 1 मार्च: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस ने एक सनसनीखेज साजिश का खुलासा करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि इनमें से एक आरोपी ने अपने ऊपर चल रहे रेप केस में सजा से बचने के लिए अपनी ही मौत का नाटक रचा और अपने कर्जदार की हत्या कर शव को कार में जलाकर पहचान छिपाने की कोशिश की. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. Kanpur Shocker: मकान मालिक ने महिला किरायेदार का किया रेप, पीड़िता ने पुलिस को सुनाई आपबीती; आरोपी गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सहारनपुर के बिहारीगढ़ निवासी अर्जुन, रोबिन कुमार और विजय सागर तथा उत्तराखंड निवासी शारिक के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, अर्जुन ही वह व्यक्ति है जिसकी मौत का नाटक रचा गया था. वह एक रेप केस में आरोपी है और सजा से बचने के लिए उसने यह साजिश रची.

एसएसपी अभिनंदन सिंह ने बताया कि 25 फरवरी को चोरखुर्द गांव के प्रधान ने पुलिस को चोरखुर्द और चांदपुर गांव के बीच सड़क किनारे खड़ी एक जली हुई कार और उसके अंदर मौजूद जले हुए शव की सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और जले हुए नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन के आधार पर वाहन की पहचान की. कार मूल रूप से उत्तराखंड के न्यू टिहरी निवासी के नाम पर पंजीकृत थी और 16 फरवरी को अर्जुन कुमार ने इसे खरीदा था.

इसके बाद विजय सागर और रोबिन कुमार गागलहेड़ी थाने पहुंचे और दावा किया कि जली हुई कार अर्जुन की है, जो 24 फरवरी को घर से निकला था और तब से लापता है. इस आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

28 फरवरी को पुलिस ने बदकला फ्लाईओवर के पास अर्जुन, रोबिन, शारिक और विजय सागर को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में अर्जुन ने खुलासा किया कि वह 2024 में देहरादून के एक ब्यूटी पार्लर में ड्राइवर के रूप में काम करता था, जहां एक महिला कर्मचारी ने उसके खिलाफ रेप केस दर्ज कराया था. वह करीब छह महीने जेल में रहा और उसे आजीवन कारावास का डर था क्योंकि मामला अभी ट्रायल में है.

पुलिस के अनुसार, सजा से बचने के लिए अर्जुन ने अपनी मौत का नाटक रचने की योजना बनाई. कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उसने मोहम्मदपुर कंधेला गांव के रोहित को ब्याज पर पैसे उधार दिए थे, जिस पर करीब 1.7 लाख रुपये बकाया थे. पैसे वापस न मिलने से नाराज अर्जुन ने रोबिन और शारिक के साथ मिलकर रोहित की हत्या की साजिश रची.

24 फरवरी को आरोपी रोहित को बहाने से कार में लाए और कथित रूप से नशीला पदार्थ देने के बाद अर्जुन और शारिक ने मफलर से उसका गला घोंट दिया. इसके बाद शव को ड्राइवर सीट पर बैठाकर हादसे का रूप देने की कोशिश की गई. आरोपियों ने कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी ताकि शव की पहचान न हो सके.

घटना के दौरान अर्जुन भी हल्का झुलस गया. इसके बाद वह देहरादून जाकर अपने बाल कटवाए और पहचान छिपाने के लिए दूसरे के नाम पर ली गई सिम का इस्तेमाल किया. साथ ही उसने अपने भाई से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा ताकि उसकी मौत की कहानी सच लग सके. पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे की जांच जारी है.